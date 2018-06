Focivébé barátok között: medencéből is szurkolhatunk kedvenc csapatunknak

Pizza és sör a legmenőbb

A Campusban készülnek a futball-vb-re, a mai Portugália–Spanyolország meccset közvetítik először. Fotó: Török János

Medencéből is szurkolhatunk

Vébé a kontrollerek mögött is

Óriásképernyő a vásárhelyi Bessenyei-központnál. Fotó: Kovács Erika

Mindenhol készülnek kivetítővel vagy tévével

A Hagymatikum Nyugi bárjában is várják a szurkolókat. Fotó: Szabó Imre

Az idei futball-világbajnokság alatt nem lesz óriáskivetítő a szegedi Széchenyi téren, ám a rajongók nem maradnak közösségi élmény nélkül, számos vendéglátóegység készült a vébére. A Délmagyarország– Hági szurkolói klubban két nagy beltéri kivetítőn és egy szabadtéri projektoron nézhetik a meccseket. Mindennap egy kiemelt találkozót lapunk sportújságírói kommentálnak, akiknek vendégük is lesz.Az Oroszország–Szaúd-Arábia nyitómeccset Kutasi László korábbi válogatott labdarúgóval és a bordányi U14-es csapat tagjaival nézhették végig a szurkolók . A meghívottak között lesznek még Ádám Martin és Kecskés Tamás NB I-es focisták, az Európa-bajnoki bronzérmes súlyemelő, Nagy Péter, Birkás Balázs és Kárász Anna világbajnok kajakosok. A Hágiban a sportélmény mellé hétféle sör és különböző grillételek közül választhatnak a vendégek.Telt házra számítanak az egyetemi negyedben lévő Campusban is. Ők egy 8-szor 6 méteres kivetítővel készülnek az udvaron, ám csak az esti meccseket közvetítik, ilyenkor átrendezik az udvart, ahol 180 vendéget is tudnak fogadni.– Ha esik az eső, megnyitjuk fenti különtermünket, ott követhetik majd a rajongók a vébét – magyarázta Ludányi Márton üzletvezető. Már biztos, hogy számíthatnak forgalomnövekedésre, hiszen sok foglalásuk van, főként külföldiektől. Van olyan spanyol vendégük, aki válogatottjuk mindhárom csoportmeccsére lefoglalta már az asztalt.– Ilyenkor nemcsak isznak a vendégek, többet esznek is, a pizza és a wrappok a legnépszerűbbek – tette hozzá a vendéglátós.Szegedi VB Klub néven a Vedres sörudvarba is várják azokat, akik nem az otthoni fotelből, hanem társaságban, hideg sörök vagy fröccsök mellett szeretnék nézni a meccseket. Kovács Ádámtól, a Vedres sörudvar szervezőjétől megtudtuk, 15 négyzetméteres, csúcsminőségű, full HD-s LED-kivetítőn követhetik figyelemmel a vendégek a futball-világbajnokság eseményeit.A strandot és a napsütést kedvelőknek sem kell lemondaniuk kedvenc csapatuk meccséről, hiszen az Aquapolisban a SZUE-strand területén található 3-szor 5 méteres LED-falon egyenesen a medencéből nézhetik azt a rajongók. – Meghosszabbítottuk nyitvatartásunkat is, amíg az utolsó meccs tart, nyitva leszünk, és a büfé is működik – mondta Mátyus Ditta marketingvezető. Játékot is hirdetnek: akik feltöltenek egy fotót arról, hogyan szurkoltak a Napfényfürdőben, hetente nyerhetnek egy páros belépőt az élményrészlegbe.A gamerek sem maradnak foci-vb nélkül Szegeden. A LvL Up eSport Bárban is megkezdődik a világbajnokság: a FIFA 18 nevű játékszoftveren zajló bajnokságban a résztvevők három kategóriában indulhatnak, a győztesek gravírozott kupát és érmet kapnak.Hódmezővásárhelyen azokon a vendéglátóhelyeken, ahol van tévé, a következő napokban focimeccs lesz a műsor. Így lesz ez a Sport Vendéglőben is. A Dr. Rapcsák András úton, a művelődési központ szervezésében, óriáskivetítőn követhetik a focivébé mérkőzéseit a sportbarátok. A LED- falat csütörtökre már felépítették. A sörpadok és asztalok csak délután kerültek a helyükre, mivel 13 óra után hatalmas esőt kapott a város. A „focifaluban" enni- és innivalót is vásárolhatnak a vb nézői.Szentesen is készülnek a megmérettetésekre. A Felsőpárti, valamint a sétálóutcában lévő Center söröző a Facebookon is meghirdette: náluk nézni, szurkolni, sőt, tippelni is lehet a meccsek eredményeire. Aki mellé a szerencse is odaáll, nyerhet is, egy bizonyos összegben fogyaszthat náluk.A világméretű buliból a csongrádi Körös-torok sem marad ki. Az üdülőterület idén részben a vendégektől, másrészt viszont a focidrukkerektől lesz hangos. Például az Üvegtigrisben és a Bárka étteremben legalábbis egészen biztosan: finom ételek és italok mellett a meccseket élőben nézhetik náluk a vendégek.Makón a Hagymatikum fürdőnél működő Nyugi bár szabadtéri teraszán tegnap délelőtt szerelték fel a nagyképernyős tévét, hogy a drukkerek az asztaloknál ülve nézhessék a meccseket. Makó belvárosában több vendéglátóhelyen van még hasonló lehetőség – ilyen például a Glorius Szálló előtti tér. Aki nem a centrum nyüzsgését szeretné a mérkőzések alatt hallani, az például a Maros-parti strand emeleti büféjét keresheti fel.