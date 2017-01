Fodorkerti házakra firkáltak

A károsultakkal meg szeretnének egyezni a tettesek, hogy ne kerüljenek bíróság elé. Fotó: Kuklis István

Vandál graffitisek garázdálkodtak a hétvégén Szeged Fodorkert városrészében. A Tátra tér környékén, az Ungvári, az Uzsoki és a Homonnai utcában barbár módon összesen közel húsz magán- és társasházat festettek össze vasárnapra virradóra.Az ismeretlenek minden bizonnyal szórakozásból rongálták meg az útjukba eső épületeket. Menet közben egyik oldalon kék, a másik oldalon fekete spray-vel fújták le a házfalakat, redőnyöket.Egyik – névtelenséget kérő – olvasónk felháborodott e-mailben fényképeket is mellékelt. Azt írta, a töltés melletti Eperjesi soron a villanyoszlopokon is látott néhány jelet kutyasétáltatás közben. „Bízom benne, hogy másfelé nem jártak az alkotók, akik rendkívül sok kárt és bosszúságot okoztak minden érintett tulajdonosnak. Köszönöm, ha segít felhívni a figyelmet az ok nélküli, értelmetlen rongálásokra" – írta.

– Negyvennyolc éve itt áll ez a ház, eddig senkit nem zavart, most meg lettünk jelölve – mutatta a kék festéket a házfalon és az automata garázskapun a Homonnai utca 16/A számú ház lakója, Kiss Ferencné A nyugdíjas asszony mélységesen fel van háborodva. – Voltam bent a rendőrségen, jegyzőkönyvet vettek föl. Akkor annyit mondtak, már van gyanúsítottjuk. Szeretnének a tettesek megegyezni velünk, károsultakkal, mert el akarják kerülni, hogy bíróság elé állítsák őket – mondta Kissné, aki legalább 100 ezer forintra becsüli a kárát.– Nagy méreg ez nekem. Én nyolcvanévesen nem állok neki festeni, meg kell csináltatnom. Remélem, tanulnak a kölkök belőle – tette hozzá búcsúzóul.Több környékbeli tudni véli, hogy az elkövetőket már megtalálta a rendőrség, mivel a fiatalok úgynevezett taggel jelölték meg a házfalakat, amelyek alapján azonosítani is könnyebb őket. Az angol tag szó címkét jelent, a tagelés az, amikor a graffitisek otthagyják kézjegyüket a város különböző pontjain. Ez általában az átlagember számára értelmetlen firka, betűk kombinációja.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője érdeklődésünkre szűkszavúan mindössze annyit közölt, hogy a rendőrségre érkezett feljelentés alapján rongálás vétség gyanúja miatt indult eljárás a Szegedi Rendőrkapitányságon.