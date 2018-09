Foghíjbeépítés cölöpsoros megtámasztással - marad a műemlék portál is, Harminckilenc lakás készül

Lakások, szobák, teraszok

A kisebb alapméretű lakásokat gyorsan elkapkodták – darabra 30, értékre 20 százaléknak már van gazdája – úgy, hogy még bőven a pinceszinten tartanak a munkával. A legkisebb eladó lakást jelenleg 21 millió forintért kínálják, ez 42 négyzetméteres, a legnagyobbért, a „város felettiért" 77 millió forintot kérnek. Igaz, ez utóbbi már négy hálószobás, 136 négyzetméteres, és 21 négyzetméter terasz is tartozik hozzá, hogy levegőzhessen a lakó. Ennél van tágasabb terasz is, amely szinte belvárosi kertes ház, de azt már lefoglalták – itt 81 négyzetméteres lakáshoz csaptak hozzá 65 négyzetméternyi zöldet.

– Hézagos cölöpsoros munkatér-megtámasztás – így nevezi a szakma azt az alapozási technológiát, amelynek látványos példáját nézhetjük meg mostanában a Tisza Lajos körúti társasház-építkezésen. Ez most Szegeden a legbelvárosibb lakásberuházás, ennél közelebb a központhoz gyakorlatilag nincs hasonló „vállalkozás".– Első fázisban a terepszintről cölöpöket fúrtunk le a munkaterület és a szomszédos épületek megtámasztására, ezeket a friss betonba helyezett szerelt betonacéllal is meg kellett erősítenünk – mondta Samu Barnabás, a Tisza 25 Projekt Kft. ügyvezetője. Azért, hogy az így elkészült cölöpök együtt dolgozzanak, cölöpösszefogó gerendával „fejelték meg" azokat. Ezt a laikus elsőre egyfajta koszorúnak látja, még ha a szerkezet annál jóval monumentálisabb is. És ebben is ott a temérdek betonacél, egyszerűen nem kockáztathatták, hogy az ugyancsak méretes, két-, illetve háromemeletes, szomszédos körúti épületek alapjai megmozduljanak.Amikor ez a „védmű" elkészült, és kellően meg is szilárdult, elkezdték kiszedni a földet a pinceszintről, és láthatóvá váltak a cölöpök, amelyek egészen furcsa, tekintetet vonzó, szabálytalan faragású oszlopsort alkottak. Amikor először ott jártunk, a pince alaplemezének vasszerelése folyt, amelyet azóta már ki is öntöttek betonnal – s tették mindezt egyetlen éjszaka alatt. A meglehetősen nagy alapterületbe több mint 100 tonnányi betonacélt dolgoztak bele. Megtudtuk, ezen a szinten nem teremgarázst alakítanak ki, hanem 25 önálló gépkocsibeálló helyet, garázst.Arra, hogy hány szintes lesz az épület, nincs egyetlen válasz. Az udvar belső, a körúttól legtávolabbi részén, ahol a szomszédos házat nagyon beárnyékolná a magasság, a pince fölé csupán három szint épül. Az utcafronton viszont ennek a dupláját engedélyezték, a Tisza Lajos körúton hat emelet épülhet a pinceszint fölé. Itt lesz három üzlet is, összesen körülbelül 200 négyzetméteren.– A Juhász Gyula utcai védett műemlék épülethez még nem nyúltunk, nem csupán a homlokzat érintetlen, hanem az egész régi ház – mondta Samu Barnabás, hozzátéve, mindent megtesznek az értékmegőrzésért. (Erről a Délmagyarország is többször írt már.) Megtudtuk, a 39 lakásos társasház építésének befejezését a jövő év utolsó negyedévére tervezik, de az építkezés honlapján is találni bőven információt.