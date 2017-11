Fogyatékkal élők is lehetnek hősök

Különleges mesekönyvet mutattak be vasárnap délelőtt a Szent-Györgyi Albert Agórában. A Napos Oldal a Sérült Emberekét Alapítvány „Ismerj meg és fogadj el" címmel hirdetett meseíró pályázatot, a legjobb harmincat pedig egy 176 oldalas, illusztrált kiadványban most megjelentették.- A Napos mesékben a történetek mindegyikében a főszereplő fogyatékkal élő – mondta el Takács Kata, az alapítvány elnöke. – Ezek a mesék azt üzenik, hogy a gyengékből is lehetnek hősök.A kiadvány elsődleges célja az érzékenyítés volt, azonban a fogyatékkal élők is erőt meríthetnek a mesékből. Bár a történetek között találni például Lackfi János írást is, aki örömmel támogatta ezt a kezdeményezést, a szerzők többsége amatőr – gyerek és felnőtt is van köztük. Többen pedig maguk is fogyatékkal élnek.- Szeretek írni és büszke vagyok rá, hogy végre egy könyvben is megjelenhettem – mondta a 13 éves Horváth Gábor, aki egy kisautóról szóló mesével járult hozzá a kiadványhoz. A debreceni fiú 97 százalékos látásromlással küzd, történetét is egy beszélő program segítségével írta meg. – Az osztálytársaim kicsit cikiztek, hogy mesét írok, de ez nem igazán zavart. Már készítem is a folytatást – árulta még el lapunknak.A profi szerzők táborába tartozik Koncz Erika, aki meseírással foglalkozik: megrendelésre ír személyes történeteket. – Fontosnak tartom a fogyatékkal élők problémáinak témáját, hiszen én magam is 20 éve kerekesszékben ülök egy rosszul sikerült műtétnek köszönhetően – mondta el a 38 éves szerző, aki szerint a meséken keresztül jól meg lehet értetni a hozzá hasonló emberek mindennapjait.A mesekönyvet az alapítványtól önköltségi áron lehet megvásárolni, de kapható lesz az egyik legnagyobb könyvesbolt-hálózatban is. A bevételt – mivel a kiadványt saját költségen adták ki – visszaforgatják, vagyis a vásárlók a tevékenységüket támogatják majd.