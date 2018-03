Fogyatkoznak a képviselő-aspiránsok: 47 jelöltet vettek nyilvántartásba Csongrád megyében

Péntek éjfélig kellett dönteniük az egyéni választókerületi bizottságoknak az országgyűlésiképviselő-jelöltek nyilvántartásba vételéről. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján szereplő adatok szerint Csongrád megyében összesen 80-an adtak le ajánlóíveket, közülük 47 jelöltet vettek nyilvántartásba, igaz, a döntések egy része még nem emelkedett jogerőre. Megyénkben is számos kis- és kamugyanús párt jelöltje összegyűjtötte az induláshoz szükséges 500 érvényes ajánlást, nem sikerült a bizniszpártokat kiszorítani. Érdekesség, hogy a Vásárhely–Makó választókerületben Szimandlék biztosra mennek, a komplett család indul, apa, fia és menye neve is felkerülhet a szavazólapra.



Az NVI adatai szerint a szegedi központú 1-esben a nyilvántartásba vétel sorrendje szerint az alábbi jelöltek indulhatnak: Bartók Csaba (Fidesz–KDNP), Bodrog Zoltán (LMP), Király Renáta (Kell Az Összefogás Párt), Kovács Zsófia (Családok Pártja), Kovácsné Pácsa Tünde (Összefogás Párt), Kozák Dávid (Magyarországi Cigánypárt), Mihálik Edvin Máté (Momentum Mozgalom), Ottlakán Péter (Szegény Emberek Magyarországért Párt), Pál Anna Viktória (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), Szabó Sándor (MSZP–Párbeszéd), Tóth Péter (Jobbik), Nyári-Nagy Ildikó (Értünk Értetek – A hiteles párt). A körzetben egyébként további tucatnyi jelölt nyilvántartásba vételét elutasították.



A Csongrád megyei 2-es körzetben 8 jelölt neve szerepelhet a szavazólapon, hacsak nem lesznek visszalépések, vagy nem utasítják el végül a nyilvántartása vételt. Az alábbi személyekre szavazhatunk: B. Nagy László (Fidesz–KDNP), Fackelmann István (Jobbik), Joób Márton (MSZP–Párbeszéd), Krizsán Klára (Közös Nevező 2018), Pose Rozalinda (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), Tessényi Judit (LMP), Boros-Gyevi Gergely (Momentum Mozgalom), Györgyey János (Együtt).



A szentesi központú 3-as körzetben a 26 jelölt közül 10-nek utasították el a nyilvántartásba vételét, így a következő jelöltekre voksolhatnak a lakosok: Bartók Gyula Szilveszter (Közös Nevező), Bene Gábor (Nemzetegyesítő Mozgalom), D'Elia Viktor (LMP), Eörsi Mátyás (DK), Farkas Sándor (Fidesz–KDNP), Kasler Sándor (A Haza Pártja), Mihály József Tibor (MIÉP), Szabó Zoltán Ferenc (Jobbik), Tusz Andrea (Hajrá Magyarország), Demeter István (Tenni Akarás Mozgalom), Dombi Gábor (Együtt), Gila Ádám (Rend Párt), Hegedűs Barnabás (Momentum Mozgalom), Mihály Alexandra (Magyarországi Cigánypárt), Ornyik Imre (független), Rostás Dávid Tivadar (Összefogás a Civilekért Párt).



A 4-es körzetben az ajánlóíveket leadó 14 jelöltből mindössze 3 vérzett el, 11-en maradtak: Kiss Attila (Jobbik), Lázár János (Fidesz–KDNP), Nagy Gyula Imréné (Munkáspárt), Pongrácz Gergely (LMP), Rója István (MSZP–Párbeszéd), Farkas Tamás (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), Jakab Tamás (Momentum Mozgalom), Kaszab Zsolt István (Sportos és Egészséges Magyarországért Párt), Szimandl János (Családok Pártja), Szimandl Tamás (Magyarországon Élő Dolgozó És Tanuló Emberek Pártja) és felesége, Szimandlné Nagy Ibolya (Összefogás Párt) neve is szerepel a nyilvántartásba vett jelöltek között.