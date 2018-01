Fogyni kellene- de hogyan?!

Vészhelyzet a kamrában

Nem vettünk sok szaloncukrot karácsonyra, minek? A gyerek Mikulás csomagját is meg kell enni valakinek. Maximum pár gumiszaloncukor, meg némi zselés bőven sok. Még maradt is. Ha ebből egyet- egyet naponta megeszünk, január végére elfogy. Ez nem befolyásolja a fogyókúrát.Ugyanez igaz a rétesre. Ott tekeredik a kamrában, kígyó akar lenni. De ki akar egy veszedelmes jószágot otthonra? Az almást már megöltük, de a mákos sem ússza meg! A család biztonsága érdekében pár nap alatt kivégzem. A beiglivel is ez történt. Az ő bűne az volt, hogy mazsola szorult a belsejébe, és ki kellett piszkálni, de ronda sütit meg nem teszünk vendég elé. Megettük.

Irány az edzőterem

Na de hol van már a tavalyi hó, ami szinte nem is esett! Koncentráljunk a jelenre. Az a baj a hájjal, hogy alattomosan kúszik fel az ember derekára meg a többi testrészére, legalább egy hét masszív zabálás kell a látható jelekhez. Ezek mostanra elfoglalták a helyüket- zsír formájában rezegnek a bőr alatt. Bár a nadrág annyira szorít, hogy rezegni sem tudnak. Most a macinaci a legjobb barát.Lemegy ez a kis zsír gyorsan! A rendszeresség a lényeg, hetente két edzés. A héten még nem, mert vissza kell rázódni a melóba. Jövőhéten csak egy nap jön össze, mert a gyerekkel is kell lenni valakinek, de január közepére jön meg az igazi lendület. Persze, csak ha nem lesz hó, mert bicajjal kell menni, a parkolásért nem fizetünk. Akkor inkább kimarad az edzés. Majd ha elolvad a hó, kibújunk otthonról, mint medve a barlangjából tavasszal.A jóidőben meg sokkal kellemesebb a szabadban futkosni esténként. Az menni fog. Tulajdonképpen minden nap rohanás van: a gyerek után, a háztartás, a meló, mindenhová időben odaérni, estére teljesen kikészül az ember, csak a tévé elé vágyik némi nasival felszerelkezve és bambulni akar. Ki akar még ilyenkor is loholni?Egyébként nem vészes a helyzet. Majd eszünk sok salátát meg kevés kenyeret. Megtanítjuk a gyereket bicajozni, akkor is kell futni. Pár felülés a tévé előtt csodákra képes.