Fogytán a saját pénzen vett szociális tűzifa is

Az érintett települések szinte mindegyike az igényelt mennyiség felét kapta. Egy részük, például Csanytelek és Tömörkény is kénytelen volt saját pénzen vásárolni. Csengelén azonban Kormányos Sándor polgármester szerint még az igényelthez képest feleakkora mennyiség is kétszer annyi volt, mint amennyit tavaly kapott a falu.



Csanyteleken összesen 110 erdei köbmétert vásároltak az állami pályázaton nyert tűzifán felül, ami több mint egymillió forint pluszköltséget jelent az önkormányzatnak. Azt is elmondta Forgó Henrik polgármester, hogy nagyjából ötszázezer forintért szállították ki a településre az állami tűzifát, amit háromszázezer forintért fűrészeltek szét. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy néhányan úgy igényeltek ingyentüzelőt, hogy bár a jogszabályok szerint jogosultak rá, de valós anyagi helyzetük nem indokolta volna, hogy kapjanak. Mások viszont rászorulnának, de a jogszabály szerint nem jogosultak rá. Egy ásotthalmi képviselőtől úgy tudjuk, hogy a faluban a mezőőrök járják a fát igénylőket, majd fényképet készítenek az udvarról – nehogy azok kapjanak a szociális tűzifából, akik egyébként jól betáraztak tüzelőből.



Azt azonban a megkérdezett településvezetők mindegyike megerősítette: az idei, hosszan tartó hidegben sokkal több fára volt szükség ahhoz, hogy azok, akiknek valóban szükségük van segítségre, meg ne fagyjanak. Az önkormányzatok anyagi lehetőségei pedig szűkösek. Bánfi Sándor tömörkényi polgármester például elmondta, hogy 120 köbméter fát vásárolt a falu pluszban, amit a szociális keretből fizettek, így az onnan hiányzó összeget majd pótolniuk kell valahonnan.