Fókuszban a társasházak tűzvédelme

A katasztrófavédelem szakemberei november 6. és 8. között 10-től 16 óráig várják a lakástulajdonosokat, bérlőket, közös képviselőket, lakásszövetkezeti tagokat és érdeklődőket Szegeden, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületében. A háromnapos konzultáció célja a megfelelő életminőség biztosítása.

A társasházak napja keretében nem a bírságolásra helyeződik a hangsúly, hanem a meggyőzésre és a közös gondolkodásra fókuszálunk, hiszen a megyében 40-50 ezren élnek társasházban. Azok, akik a három nap során betérnek hozzánk, széles körű tájékoztatást kapnak a követendő tűzmegelőzési szabályokról, ezzel növelve a lakóépületek biztonságát. Természetesen az év során minden hétfőn, szerdán és pénteken az ügyfelek rendelkezésére állunk .

– emelte ki Ördög István tűzoltó alezredes, a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.A tűzvédelmi házirend készítésével kapcsolatos tudnivalókról, a biztonsági rács létrehozásáról, a tárolási szabályokról, a felvonulási terület biztosításáról, valamint a homlokzati szigetelés kialakításáról, továbbá a nyílt láng használatáról is lehetőség van konzultálni.– Virágok, fotelek, cipőtárolók, különböző bútordarabok zárják el a menekülési útvonalat az épületek folyosóin. A közlekedőkön nem tilos a tárolás, viszont konzultálni kell a szabályokról. Emellett a motorkerékpárok, segédmotorok közös tárolóhelyiségben való parkoltatása is fontos téma, éppúgy, mint a hulladékledobókban történő tárolás – hangsúlyozta Környei Béla címzetes tűzoltó alezredes, kiemelt főelőadó.Mivel a társasházak megfelelő tűzvédelme a lakók közös érdeke, és egyúttal a ház kezelőjének felelőssége is, ezért érdemes kihasználni a lehetőséget.