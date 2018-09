Földhivatali ügyeket is intézhetnek a kisteleki kormányablakban

Fotó: Kuklis István

Mostantól már földhivatali ügyeket is lehet intézni a kisteleki kormányablakban – jelentette be a megyei kormánymegbízott az intézményben kedden. Juhász Tünde elmondta, hogy a Kisteleken és környékén élőknek ezentúl nem kell Szegedre utazniuk, ha földhivatali ügyintézésre van szükségük. Keddenként lesz egy ügyintéző Kisteleken, aki ezekkel az ügyekkel foglalkozik majd.– A kisteleki kormányablakban így már szinte minden ügyet el tudnak intézni a helyiek, és bízom benne, hogy mindenki elégedett lesz majd az új, illetve a régebbi szolgáltatásokkal is – tette hozzá Juhász Tünde.