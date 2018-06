Földrajzi eredetvédelem alá került a homokháti őszibarack-pálinka

Botrányos állapotúként mutatták be a Károlyi-kollégiumot - az ott lakók szerint eltúlzott volt a riport

Férgektől nyüzsgő fürdőszobát, bogaras alagsort mutatott be múlt hét végén az egyik kereskedelmi televízió - a felvételeket a szegedi Károlyi-kollégiumban készítették diákok. Megnéztük mi is, de ilyesmit nem láttunk, és a lakók szerint is eltúlzottak azok az állítások.