Főleg munkaügyekben keresik a Jogpontokat

Bővebb információ a jogpontok.hu honlap ad róluk – mondta a projekt tegnapi sajtótájékoztatóján Rohály Vanda kontroller asszisztens Szegeden. Szabó Imre Szilárd munkajogi szakjogásztól megtudtuk, leginkább munkaügyekben keresik őket, de tb-, adó- és cégjogban is illetékesek. Szolgáltatásaik ingyenesek. Tanácsadással, közvetítéssel, egyeztetéssel és döntőbíráskodással is segítenek. Simon Attila István munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár elmondta, kormányzati szándék, hogy forrást biztosítsanak a kormányzati kezdeményezés folytatásához, amit az országos munkáltatói érdekképviseletek és szakszervezetek működtetnek gyakorlott jogászokkal. Újabb szolgáltatásuk alternatív vitarendezés.Céljuk, hogy hatékonyabban és olcsóbban oldják fel a nézeteltéréseket a munkáltatók és a munkavállalók között, mint ha sztrájkig fajulna a konfliktus. Hajdú József tanszékvezető egyetemi tanár a szolgáltatás hátterét adó 25 éves szegedi munkajogi képzésről beszélt. Az egyetemen ősztől új projektet is indítanak: az együttműködési kompetenciákat, magyarul a munkahelyi viselkedést oktatják.