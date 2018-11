Fölösleges táblákban tobzódunk Szegeden: az Osztróvszky utcában és a Sándorfalvi úton is vannak értelmetlen megoldások

Sándor Zsuzsanna szerint ide, a Csongrádi sugárút és a Szent István tér kereszteződésébe hiányzik egy kötelező haladási irány tábla, mert a hátrébb lévő behajtani tilost sokan nem veszik észre.

Fotó: Török János

Ez merre mutat?



Az Auchan felől kihajtva egy érdekes jelzőlámpával találkozhatunk. A nem hozzáértők számára is egyértelmű, hogy itt egy előre és jobbra mutató lámpát forgattak el balra 90 fokkal, és csináltak belőle előre és balra mutatót. Fotó: Török János Az Auchan felől kihajtva egy érdekes jelzőlámpával találkozhatunk. A nem hozzáértők számára is egyértelmű, hogy itt egy előre és jobbra mutató lámpát forgattak el balra 90 fokkal, és csináltak belőle előre és balra mutatót.

– Őszintén, ezt nem is láttam még – nevette el magát a domaszéki Sándor Zsuzsanna, aki hamarabb ült traktorra, mint biciklire, és nyolc év alatt több mint 150 diákot segített jogosítványhoz. Zsuzsáról, aki repülőn és hajón kívül szinte mindent vezethet, már korábban is írtunk. Azt kértük Zsuzsától, hogy segítsen értelmezni néhány furcsa helyen, vagy indokolatlanul elhelyezett közlekedési jelzőtábla jelentését. Első állomásunk az Osztróvszky utca Szent István tér felőli vége. A tér felújítása óta zsákutcává vált utcát korlát zárja le, ennek közelében áll a tér felé néző várakozni tilos tábla.– Nyolc éve oktatok, de ez eddig még fel sem tűnt. Hogy venné ezt észre bárki, aki az Osztróvszky utca felől autóval érkezik? Ez itt teljesen fölösleges. Inkább szükség lenne szemben egy kötelező haladási irány jobbra táblára, mert a behajtani tilost kevesen veszik észre – mutatott az út túloldalára Zsuzsa. És valóban nem sokat kellett várni, egy kisteherautó és egy Citroën is továbbhajtott a Szent István térre, ahová csak engedéllyel rendelkezők és a trolik hajthatnak be.Az Osztróvszky utca végén álló táblát valószínűleg a víztorony és a tér 2006-os felújítása után felejtették ott. Ezt megerősítette Bános Sándor, a Rádió Taxi Három munkatársa, aki 1983 óta rója Szeged útjait.Másodikként a Sándorfalvi utat vettük célba, amit úgy látszik, biztos, ami biztos alapon jól megszórtak 60-as sebességkorlátozó táblákkal. Az első kettő egymás mögött néhány centire található a körtöltés és a vasúti töltés között. Ezeket kicsivel távolabb még két 60-as tábla követi. Zsuzsa ezen is csak nevetni tudott. Mint fogalmazott, ismétlés a tudás anyja.– A 2×60 a járművezetők egy részének egyszerű művelet, összeadás után nyugodtan haladnak tovább – viccelődött Zsuzsa, majd elmondta, szerinte egyértelmű, hogy a „szakemberek" a platón talált, korábban egy oszlopra pakolt táblakombinációkat helyezték ki ideiglenesen.– Időt spóroltak, tudást, igényességet és helyet nem kíméltek. Örülhetünk, hogy legalább nem ütik egymást a táblák, és azonos számokat tartalmaznak – tette hozzá.