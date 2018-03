Folytatják a baksi a telepprogramot

– Az itt élő nehéz sorsú családoknak kell segítő kezet nyújtanunk, függetlenül attól, hogy cigányokról van szó vagy nem – hangsúlyozta lapunknak Búza Zsolt baksi polgármester. Elmondta, a jó gyakorlatként emlegetett komplex telepprogramjukat most a Kisteleki járással közös pályázati konstrukció keretében tudják folytatni, s van olyan pályázatuk is, amihez lakhatási program is kapcsolódik. – A szociális bérlakásokkal kapcsolatban rossz a beidegződés, sokan azt hiszik, csak cigányok pályázhatnak, ami nem igaz. Most is majdnem fele-fele arányban laknak romák és nem romák ezekben a házakban. Kizárólag rászorultság alapján dönt a szociális bizottságunk arról, hogy kik költözhetnek ilyen lakásba, és a képviselő-testület mindig az ő javaslatukat fogadta el – magyarázta a település első embere.



Búza Zsolt hangsúlyozta, pályázataikat mindig olyan célokra nyújtják be, hogy a helyi társadalom teljes vertikumát érintsék a fejlesztések. Lesz például bölcsődeépítés, és az óvodát is bővítik a településen. A korai fejlesztéssel foglalkozó Biztos Kezdet Gyermekház programon is nyertek, amelynek lebonyolításában az óvoda és az iskola a település partnere.



Műfüves sportpályát is kialakítanak a sportpálya telephelyének fejlesztése mellett. Külterületi utak karbantartására is nyertek forrásokat, ami a mezőgazdasági vállalkozók életét teszi könnyebbé, fejlesztik az egészségházat és a helyi piacot is. A mostani uniós fejlesztési ciklusban jut forrás a gondozási központ felújítására is, aminek a kivitelezését jövőre tervezik, de egy ételszállító autót már beszereztek.