Folytatják a fogadalmi templom felújítását

Több mint másfélévtizedig épült

2015 szeptemberében, az egyházmegyét alapító Szent Gellért ünnepén adták át a híveknek a 2,1 milliárd forintból felújított dómot, ám a rekonstrukciós munkálatok korántsem fejeződtek be akkor. Kiss-Rigó László megyés püspök arra emlékeztetett az ünnepségen, hogy a 2,1 milliárd forintos projekt nem tette lehetővé a teljes körű felújítást, így más pályázatokból, forrásokból folytatódik a munka, a cél, hogy az egyházmegye 2030-as millenniumára teljeskörűen megújuljon a fogadalmi templom.Ennek egyik újabb eleméhez érkeztünk, a Közbeszerzési Értesítőben nyílt felhívást tett közzé a Szeged–Csanádi Egyházmegye 1,25 milliárdos keretösszeggel. A dokumentumból kiderül, hogy homlokzati felújításra, a liturgikus tér megújulására, illetve kertészeti munkákra várják a kivitelezők jelentkezését február 19-éig.A projekt keretében a mintegy 6500 négyzetméternyi homlokzat szerkezeti javítását kell elvégezni, méghozzá úgy, hogy madárkár elleni védelemmel is ellátják a felületet. Ezenfelül a 210 négyzetméternyi felületet lefedő ólomüveg ablakok restaurálását is tartalmazza a kiírás. A leendő kivitelezőnek a dóm közvetlen környezetét alkotó zöldfelületet is rendbe kell tennie, a Páduai Szent Antal-szobor előtti vizes medencét csobogóval egészítik ki, továbbá díszkivilágítással. A liturgikus tér új burkolatot fog kapni, és padlófűtéssel látják el a nagyjából 1366 négyzetméternyi belső teret, továbbá megújul a hang- és fénytechnika is. A nyílt közbeszerzési kiírás emellett egy lift beépítését is tartalmazza a püspöki sekrestye bejárata mellé, illetve az altemplom és az előlépcső járófelületének megújítását, ott fehér mészkő burkolat lesz.A Magyarok Nagyasszonya székesegyház, közismertebb nevén fogadalmi templom vagy dóm Magyarország egyik legnagyobb bazilikája. A Szegedet sújtó 1879-es nagy árvíz után a város elöljárói a polgárság nevében fogadalmat tettek, templomot emelnek Szűz Mária tiszteletére, amint a város újraépül. Bár az építkezésre még évtizedeket kellett várni, végül 1913 és 1930 között Schulek Frigyes és Foerk Ernő tervei alapján felépült a neoromán stílusú dóm. Alapkövét 1914. június 21-én tették le, de az építkezés megtorpant a világháború miatt. Az ünnepélyes templomszentelést Horthy Miklós kormányzó és Klebelsberg Kunó kultuszminiszter jelenlétében 1930. október 24-én tartották, az egyházmegye alapításának 900. évfordulóján.