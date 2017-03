Folytatják az 55-ös főút felújítását a határig

Heteken belül hozzákezdenek a nagyobb volumenű munkákhoz az 55-ös főúton a mórahalmi elkerülő és a megyehatár között, ahol jelenleg az útfelújítás előkészítése zajlik: vágják az út menti fákat és geodéziai méréseket végeznek – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.



A nagyjából 16 kilométernyi kátyús, nyomvályús szakaszon felújítják, szélesítik és megerősítik a burkolatot, így az jobban bírja majd a teherforgalmat. Ez már csak azért is indokolt, mert az útszakaszt a teherszállítás mellett rendszeresen használják és rongálják a határkerítés építése és más határvédelmi feladatok miatt a katonai nehézgépjárművek is.



A Szeged és Baja között futó főút felújítási munkáinak utolsó, ötödik szakaszát a Duna Aszfalt Zrt. végzi, 6 milliárd 28 millió forint uniós és hazai forrásból. Ebből az összegből a kanyarodósávos csomópontokat is korszerűsítik, illetve újak is készülnek, és 12,5 kilométernyi kerékpárutat is építenek a főúttal párhuzamosan. A meglévő bicikliutat az átépülő ívekben korrigálják, de jellemzően a helyén marad – válaszolta kérdésünkre a NIF Zrt.



Helyenként és időszakonként már most is forgalomkorlátozásra kell számítani az adott útszakaszon, de amint elkezdődik az aszfaltozás, hosszabb – legfeljebb 500 méteres – szakaszokon félpályás forgalomkorlátozásra, váltakozó áthaladásra kell számítani – csakúgy, mint korábban a Szeged és Mórahalom közti felújításnál.



Hogy mennyi ideig tart a munka, arra nem válaszolt a NIF, de abból kiindulva, hogy a Szeged és Mórahalom közti 12,3 kilométeres szakasz felújítása 2014 márciusa és 2015 szeptembere között készült el, jó ideig biztosan lassabban lehet csak eljutni Ásotthalomra vagy Öttömösre az 55-ösön.