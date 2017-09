Folytatódik a Kultúra Ifjú Nagykövetei program - 12 szegedi intézményben kapnak kedvezményt a nagykövetek

Saját kortársaikat, a középiskolásokat kívánják becsábítani színházba, koncertekre, múzeumba, vagy akár slam poetry estekre a Kultúra Ifjú Nagykövetei, akik csütörtökön délután mutatkoztak be érdeklődő kortársaiknak az IH Rendezvényházban. Az előző tanévben több mint ötven diák csatlakozott a kezdeményezéshez a város 15 középiskolájából – idén Jávorszky Iván, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának és Kozma József, az önkormányzat kulturális bizottsága elnökének köszöntőjével egy hasonlóan eredményes évet terveznek. A nagyköveti program tagja lehet bármely szegedi középiskola diákja – a nagykövetek kedvezményt kapnak 12 szegedi intézményben, többek között a Belvárosi moziban, az IH-ban, a Móra Ferenc Múzeumban, a REÖK-ben, a Szegedi Nemzeti Színházban, a szimfonikus zenekarnál, a vadasparkban és a szabadtéri játékokon. A tevékenységük iskolai közösségi szolgálatként is jóváírható, valamint a legaktívabbak résztvevőket a tanév végén SZIN-napijeggyel és egyéb ajándékokkal jutalmazzák. A tanév folyamán bármikor csatlakozhatnak a diákok a Kultúra Ifjú Nagykövetei lelkes csapatához, programjaik a Facebook-oldalukon is láthatók.