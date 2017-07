Folytatódik a Pihenő utca aszfaltozása, áldatlan állapotban a Szillér-Baktói főcsatorna

- Még júliusban folytatódik a Pihenő utca aszfaltozása a Hosszútöltés utcai kereszteződésig. Az útépítés itt egyelőre megáll, mert másutt, például a tápai kiskertekben is nagy szükség van rá. Az ottani Pitypang utca rendbetéte következik - jelentette be a szombaton a baktói kiskerteseknek tartott lakossági fórumon a körzet szocialista önkormányzati képviselője. Szécsényi Ferencné a két tucatnyi résztvevőnek azt is elmondta, az eddig elkészült 700 négyzetméteres aszfaltszőnyeget újabb 400 méterrel toldják meg 10 millió forintból. A hallgatóságból Varga József arra hívta fel a figyelmet, hogy burkolatkészítés előtt az utca két oldalán lévő árkot kellene összekötni, különben nem folyik le a csapadékvíz.Mart aszfalttal folytatják a mellékutcák javítását, amiben ezután is számít a képviselő a lakosok munkájára. Tavaly 443 köbméter anyagot osztottak szét, idén 210 köbméter terítésére jeleztek igényt. Az utóbbi egy év fejlesztéseiről is beszámolót hallhattak a környékbeliek. Megoldották például az Erdőszéli utca vízelvezetését, megszépült és játékokat, valamint szabadtéri fitneszeszközöket kapott a Völgyérhát utcai játszótér. Folytatódik a sportpálya bővítése is, ahol igyekeznek közösségi teret kialakítani. A közvilágítási programban 13 új lámpatesttel gyarapodott a településrész.Sándor János, a kiskertesek egyesületének elnöke megerősítette, amiről mi is többször írtunk: a kiskertekben 10 százalékra emelkedett a beépítési lehetőség, és az építkezésekhez CSOK-ot is igénybe lehet venni . Hozzátette, az új rendelkezés szerint a nem emberi tartózkodásra alkalmas építmények mostantól nem 50, hanem 100 légköbméteresek lehetnek, és az új magassági korlát 4,5 méter.Lakossági kérdésre a képviselő arról is tájékoztatott, hogy a hulladékgazdálkodás szűkös anyagi helyzete miatt nem lesz hagyományos lomtalanítás, de rendelkezésre áll a hulladékudvar. Ezen kívül hamarosan házhoz hívhatja telefonon a szolgáltatót, akinek van vele szerződése, és elvitetheti a lomokat. Szécsényi Ferencné értesítette a vízügyet arról, hogy a Szillér-Baktói főcsatorna tele van száraz náddal, ami tűzveszélyes. Az állami cég a tápai részen el is kezdte takarítani, de pénzhiány miatt lassan halad. A vasúti töltés tisztítása miatt értesítették a MÁV-ot, és ütemterv szerint kaszálják majd, de siettetni nem lehet.