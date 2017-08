Folytatódik az élhető nyár, ma sem lesz 40 fok - de vannak tegnapi hírek!

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Nappalra 33, estére 15 fokot ír az Időkép , kevés felhő, sok napsütés: augusztus közepére végre igazi élhető nyár köszöntött ránk.annyi pluszt tesz hozzá, ami minket is érint, hogy az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Azt pedig mi figyeltük meg, hogy az utóbbi napokban mindig két fokkal kevesebbet jósolt a met.hu Szegedre, mint az Időkép. Reméljük, nem a gyíkemberek akarnak minket összezavarni valami aljas trükkel, hogy ne induljunk el fürdeni. Az időjárás-jelentést ezennel be is fejeztük, semmi egyebet nem tudunk elmondani.Nem úgy, mint. Végül is csak megdolgozott érte, miért kapná meg időben? Telefonáltunk is, mobilról és- és egyre több azokból, akik soha nem használták. Olvasóinkcikkünk által, és ott voltunk a Hont Ferenc utcai útfelújítás végső simításainál:így augusztus közepén: örülünk, és reméljük, hogy mindenki tudja majd azokat rendeltetésszerűen használni. Ha nem megy, szívesen segítünk.

Egy vásárhelyi férfi, sérült csomagjáért szeretne kártérítést. Mindszenten kölcsönt szeretett volna visszakapni egy férfi, csak. A település horgászai sem boldogok, mert: nem értik, mi szükség volt erre.Sporthírek:és. Szórakozás: egy kétéves kislány mutatta meg, hogy, és szegedi facebook oldalon. Na meg Egri csillagok -Azt tudják egyébként,Szép napot kívánunk kedves olvasóinknak, és különösen szépet Dioméd és Szerénke nevű olvasóinknak . Szerénkét minden olyan olvasónk ismer, aki a nyolcvanas években volt gyerek - bár a macskák nem nagyon ünnepelnek névnapot.