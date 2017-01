Fonálállatkák készülnek olvasóink összefogásából

Olvasónk, Csizmadia Lászlóné Csörög rovatunkban jelezte, hogy örömmel fogadná a kimaradt, feleslegessé vált pihe-puha alapanyagot, ugyanis rengeteget köt. Állat- és mesefigurákat készít, amelyeket beteg és hátrányos helyzetű gyermekeknek ad ajándékba jótékonysági szervezetek közvetítésével.



Készül így zsiráf, elefánt, majom és víziló is, kötött és horgolt már ruhákat babákra, az ünnepekben egy 40 centiméter magas Mikulás is született. Bár számos ruhadarab dicséri a keze munkáját, praktikus okokból lett a játékkészítés a hobbija, utóbbiakat nem kell méretre igazítani, úgy is örömet szereznek a kicsiknek.



A nyugdíjas asszony a sok segítséget ezzel a képpel szeretné megköszönni azoknak a szegedi, makói, vásárhelyi, szentesi, domaszéki, sándorfalvi Délmagyarország-olvasóknak, akik fonalat ajánlottak fel számára. Azt is elmondta, hogy gyöngyszerű flízgolyókat szintén szívesen fogad, mert – ahogy az eddigieket – moshatóra szeretné elkészíteni a leendő figurákat is.