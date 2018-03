Fonogram-díjat nyert a Meszecsinka zenekar: álmában gyakorolta a köszönőbeszédet Oláh Annamari énekesnő

Oláh Annamari és Biljarszki Emil az aranyozott mikrofonnal.

Színpadon a Meszecsinka. A népzenéből táplálkozik a muzsikájuk, ami egyesek szerint mágikus, boszorkányos.

Az év világzenei albumának választották a Meszecsinka Álomban ébren című lemezét – a Szegedhez szorosan kötődő zenekar már az első Fonogram-jelölését díjra váltotta – Egy héttel a díjátadó előtt konkrétan megálmodtam, hogy elhangzik a nevünk, kimegyünk, és elmondom, amit el szeretnék – osztotta meg Oláh Annamari, a Meszecsinka énekesnője. – Álmomban sem láttam mást, csak a lámpákat, amelyek a szemembe világítottak, úgyhogy kezdem komolyan venni a jósálmaimat – jelentette ki.Meglepetésként érte az együttest a jelölés: éppen Oroszországban turnéztak, mikor eljutott hozzájuk a hír. – Az Álomban ébren 2016 nyarán jelent meg: Marton László Távolodó megírta róla, hogy az év világzenei albuma lehet. Igaz, hogy kicsit később kapta a jelölést, mint azt vártuk, de sikerült – árulta el Annamari. – Nagyon erős volt a mezőny: úgy éreztük, nálunk nagyobb nevekkel kerültünk össze, és végig csak titkon reménykedtünk, hogy majd a mi nevünket mondják.Az álom valóra vált, ahogy Annamari álmában begyakorolt beszéde is: köszönetet tudott mondani a vendégzenészeknek – Karen Arutyunyannak, Kézdy Lucának, Kovács Ferencnek –, a kiadójuknak, a stúdiónak és a szüleinek, végül pedig azt kívánta, hogy mindenki élje át az ébren álmodást.– Nagyrészt a lemez is álmokból született – mesélte az énekesnő. – A számokból néhányat itthon megírtam, és a próbán kaptak zenét, másokat a férjemmel, Biljarszki Emillel szereztünk, és került az albumra olyan is, ami improvizációból bontakozott ki a próbákon. Ezekhez otthon készítettem a szöveget, amelyek sokszor az álmaimból jöttek, vagy nehezebb életszakaszok feldolgozásaként.A Meszecsinkát nehéz műfaji keretek közé szorítani, nevezhetjük világzenének és pszichedelikusnak egyaránt. – A mi zenénk részben a népzene kiapadhatatlan forrásából táplálkozik, a magyarból legalább annyira, mint a környező országok kincseiből – foglalta össze a klasszikus zenében is otthonosan mozgó énekes. – Nehéz azonban megfogalmazni, pontosan mit játszunk. Többen azt mondták, hogy boszorkányos, mágikus a zenénk, inkább keleti, mint nyugati, és nagyon ösztönös nemcsak játszani, hanem hallgatni is.Ezt a sokszínű, egyedi zenét egyre többen felfedezik maguknak; megalakulásuk óta turnéznak külföldön, több helyen már visszatérő vendégek. Májusban németországi turnéra indulnak, majd nyáron a Sziget világzenei nagyszínpadán is fellépnek.– Rengeteg dolog vált valóra a zenekarral: eleve az egy hatalmas álmom volt, hogy énekesnő legyek, ahogy a sok utazás, külföldi fellépések is – mosolyodott el.– Szeretném, ha minél többen megismernék a zenénket, és maradjon meg ez a kreatív, alkotó energiánk, ameddig csak lehet! Természetesen Szegedre is vissza akarunk menni idén, nemcsak én szeretem a várost, hanem az egész zenekar: mindig megbeszélik, hogy ide fognak egyszer költözni!