Fontos a korai felismerés - Határon túli orvosokat képeztek Szegeden

A Rotary Gift of Life program segítségével vettek részt határon túli magyar orvosok egy képzésen a Szeged Tudományegyetem gyermekklinikáján. – Évek óta operálunk itt határainkon túl élő magyar, román és ukrán szívbeteg gyermekeket is. Ehhez fontos, hogy kapcsolatban legyünk a határon túl élő orvosokkal, így született meg a rendezvény gondolata – magyarázta Katona Márta gyermekkardiológus professzor. A program sajtótájékoztatóján hozzátette: a céljuk az, hogy a gyermekeknél minél korábban felismerjék és kezeljék a veleszületett szívrendellenességeket.



A kétnapos konferenciára Szerbiából, Erdélyből és Ukrajnából érkeztek gyermekgyógyászok és kardiológusok. Ők a szakmai továbbképzésen túl kapcsolatokat is építettek, hisz számukra is fontos, hogy kis betegeik megfelelő ellátásban részesüljenek. Sánta Réka Marosvásárhelyről érkezett, elsősorban újszülöttekkel foglalkozik. A doktornő elmondta, sok új információt kapott, valamint a régieket is felelevenítette a képzés során. Kiderült, neki is volt két betege, aki részt vett már a programban.



Farkas Andrástól, a Szent-Györgyi Albert Rotary Club programért felelős tagjától megtudtuk, ebben a projektben eddig 15 gyermeket műtöttek meg, most négyen várnak erre. Hozzátette, Szegeden minden feltétel adott a szívfejlődési rendellenességgel született gyermekek katéteres műtétjéhez, csak kevés a szakember. A program képzési részében ezért nem csak határon túli orvosok vesznek részt, a közelmúltban az SZTE két fiatal szakembere járt New Yorkban, ahol a gyermekeken elvégzett szívkatéteres beavatkozásokhoz szükséges alapképzést kapták meg.