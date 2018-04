– Persze hogy fontos a romantika, de azért ez nem feltétlenül a csöpögős, filmes romantikát jelenti – mondja Czippán Anett , a TV2 műsorvezetője.– Nem vágyik az ember mindig vörös rózsára vagy gyertyafényes vacsorára! Vannak olyan élethelyzetek, amikor már a hétköznapi romantika megteremtése is nagy feladatnak tűnik – avat be a kétgyermekes anyuka.– Mostanság például az is nagyon boldoggá tesz, ha van egy félóránk összebújni, csak egymásra figyelni a párommal. Már az is romantika, ha zavartalanul át tudjuk ölelni egymást – mondja nevetve. Egyetért: a figyelem a titok.– Semmit sem ér a pénzen vásárolt romantika. Hiába a fehér ló és a látszólagos tündérmese, ha egyébként elmegyünk egymás mellett, és nem fordítunk időt a kapcsolatunkra – fejezi be.