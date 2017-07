Fontosabb lett a migránsügy, mint az ennivaló ára

Kit érdekel ez?

– Nem küldtem választ – reagált kérdésünkre Hevesi István mindszenti gazdálkodó. – Aki gazdálkodik, az álláshalmozó: amellett, hogy a szakmájához ért, menedzsel egy gazdaságot, pénzügyekben is jártas, és olykor a pszichiátriában is. A szükséges adminisztráció is olyan nagy feladat, hogy a törvény-előkészítést segítő, kérdőívkitöltő munka már nem fér bele. Azt is tapasztaltam, túl nagy befolyással nem tudunk lenni az ilyen folyamatokra.Az Európai Bizottság által februárban meghirdetett konzultációról van szó. A közös agrárpolitikában tervezett változásokkal kapcsolatban várt véleményeket az Unió, az eredményt július 7-én összegzi. Harminc éve a közösség összes pénzének háromnegyedét költötte mezőgazdaságra, tavalyelőtt még mindig a harmadát.Lehet tudni, hogy vita van a tagállamok között arról, hogyan tovább. Magyarország azért próbál harcolni, hogy ne csökkenjen a támogatás. Ez Nagy-Britannia kilépése miatt sem lesz egyszerű menet. Czerván György államtitkár a Kossuth rádió Hajnal-táj című műsorában arról számolt be, egész Európából 300 ezer válasz érkezett be erre a konzultációra, ennek majdnem fele Németországból, Magyarországról csupán 3000. „Pedig szóltunk, hogy a jövőnkről lesz szó" – mondta a politikus.– A fiatal gazdák magyarországi szervezetén keresztül nyilvánítottunk véleményt, közösen – mondta Gémes László gazdálkodó, szegvári polgármester.– Ez több ezer ember álláspontja. Amit így, az érdekképviseleten keresztül mondunk, az be is szokott épülni. Ez a szervezet erre való.Gémes László úgy látja, a fiatalabbak, akiknek „a gazdálkodás 24 órás szolgálata" mellett természetes, hogy interneten is intézik a dolgaikat, hamarabb kézre áll, hogy véleményt nyilvánítsanak egy ilyen ügyben. Az idősebbeknek kevésbé.A gazdák Európa-szerte hasonlóan gondolkodnak. Az összes beérkezett válasz 7 százaléka származik tőlük. A természetvédők azonban – Czerván György tájékoztatása szerint – nagyon nagy arányban mondták el, milyen agrárpolitikát szeretnének. Emiatt is komoly csaták várhatók.Ugyanakkor a kormány közlése szerint 1 millió 680 ezer 933 magyar állampolgár töltötte ki és küldte vissza a nemzeti konzultációs kérdőívet márciustól május végéig. Hat kérdésre lehetett válaszolni. A kormany.hu szerint a válaszadók elsöprő többsége úgy nyilatkozott, meg kell védeni a rezsicsökkentés eredményeit, az itteni energiaárakról és a gazdaságunk jövőjéről, az adócsökkentésekről csak mi dönthessünk.1 millió 651 ezer szerint a „külföldről pénzelt szervezeteknek" regisztráltatniuk kell magukat. Ugyanennyinek az a véleménye, büntetni kell „az illegális bevándorlást segítő tevékenységeket", és felügyelet alá kell helyezni az illegális bevándorlókat, amíg döntenek az ügyükről.A nemzeti konzultációról sokféle vélemény látott napvilágot. De ha ennyien válaszoltak, az azt jelenti, ezt a több mint másfél millió embert tényleg foglalkoztatják ezek a témák.Laikus szemmel a közös agrárpolitika távoli ügy. Pedig nem mindegy, hogyan alakul a támogatások rendszere. Jó néhány ágazat – főleg az állattenyésztésben – ma csak a támogatással lehet nyereséges. A növénytermesztésben is egyre nagyobb bizonytalansági tényező az időjárás, ezt kompenzálni kell valahogy.Támogatások nélkül elszabadulnának az élelmiszerárak – ezt is Czerván György államtitkár említette. Talán más lett volna ennek a konzultációnak az eredménye, ha erre is egész oldalas újsághirdetésekkel, tévéreklámokkal hívják föl a figyelmet – vagy beveszik a nemzeti konzultáció kérdései közé.