Forbes-listán a sándorfalvi festő

Befolyásos fiatal magyar nők



Az amerikai Forbes magazin által összeállított legbefolyásosabb 30 év alatti, európai személyek 2017-es listájára több magyar fiatal is felkerült különböző kategóriákban. Így média kategóriában Jentetics Kinga, a PublishDrive társalapítója, kereskedelem kategóriában Lászlóffy Vivien, az ÁERON divatcég ügyvezető igazgatója, tudomány és egészségügy kategóriában Szilágyi Judit csillagász szerepel a listán.

Az otthon témáját feldolgozó, Sándorfalva, Hungary című festménysorozat annak a háznak a belső tereit ábrázolja, ahol felnőtt.

Beválogatta a világ legsikeresebb 30 év alatti művészei közé a sándorfalvi Schwéger Zsófiát az amerikai Forbes magazin. A Londonban élő festőnő egyedi témájával és kifejezésmódjával nyűgözte le a nemzetközi szakembereket.A 27 éves Zsófia Szegeden született és Sándorfalván nőtt fel. – Így visszatekintve óriási szerencsének tartom, hogy közel a nagyszüleimhez és unokatestvéreimhez nőhettem fel. Nagyon sok jó emlékem van abból az időszakból – emlékezett vissza a művész. Schwéger Zsófia ságvárisként kóstolt bele a külföldi életbe: 15 évesen ösztöndíjasként New Yorkban tölthetett egy tanévet. Annyira megtetszett neki az ottani oktatási rendszer, hogy egyetemre is Amerikába jelentkezett a Wellesley College-ba, ahol Hillary Clinton is tanult.

– 18 évesen még nem tudtam, mivel szeretnék foglalkozni. Először irodalmat tanultam, a képzőművészetre csak később szakosodtam – mondta Zsófia. – Annak ellenére, hogy nem volt családtagom az országban, nem panaszkodhatom. Mindig volt, aki szívesen vendégül látott az iskolai szünetek alatt, ünnepekkor vagy akár hétvégén. Nagyon vendégszeretőnek ismertem meg az amerikaiakat – mesélte.Ezután Londonban jelentkezett mesterképzésre. Az igazi siker is itt érte tavaly: megrendezte első önálló kiállítását a Griffin Galériában, több díjat is nyert, és a Bloomberg kortársakat gyűjtő listájára is felkerült.Schwéger Zsófiára egyedi témái miatt figyelt fel a nemzetközi szakma: „Sándorfalva, Hungary" című festménysorozata annak a háznak a belső tereit ábrázolja, ahol felnőtt, de tágabb értelemben az otthon témáját dolgozza fel.

– Hol vagyunk otthon? Ez egy nehéz és végül is absztrakt kérdés, mindenkinek mást jelent az otthon, és ez változik is az életünk során. Ez lehet egy lakás, város, ország, vagy akár emberek, akikhez tartozunk. Én manapság Londonban érzem leginkább otthon magam: itt élem az életem, így a migráció témája is megjelenik nálam – részletezte Zsófia.

A fiatal festő elárulta, úgy érzi, megtalálta a helyét Londonban, így tervei szerint kint marad, annak ellenére, hogy szívesen jár haza látogatóba. Jelenleg egy spanyolországi kiállításra, illetve két amerikai csoportos kiállításra készül. – Sok munkám van szerencsére! – összegezte.