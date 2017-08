Fordított világ: a csoki a fehér és a kókuszos a fekete

Ez az anyag az elszenesedett kókusz feldolgozott változata, és természetes színezékként festi meg az új őrületet, az immár hazánkba is megérkezett fekete fagyit!



Amerikában már hódít egy ideje a „kormos" édesség, melyből itthon hagyományos cukorral ízesített és egészséges almacukorral édesített változatot is lehet kapni. És hogy teljes legyen az élvezet, a tölcsért sem árt feketére színezni!



Nem a fagyi az egyetlen étel, aminek elkészült már a koromsötét változata is. Van fekete buciból készülő hamburger, fekete kenyér, fekete macaron, tintahal tintájával festett fekete olasz tészta.