Forrásokat keresnek a hospice-ellátáshoz

Az otthoni szolgálatot működtető alapítvány elnöke szerint elég lenne tíz ágy, hogy a végletekig terhelt családokat időnként tehermentesíteni lehessen, és ezeket a betegeket méltóan tudják elhelyezni. A Szegedi Tudományegyetem az üggyel kapcsolatban közölte: a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ folyamatosan keresi a lehetőségeket és forrásokat, hogy fejleszteni tudja a végstádiumban levő, elsősorban daganatos betegek ellátását. Ennek érdekében civil szervezetekkel és alapítványokkal is együttműködik az intézmény, folyamatosan képzéseket is szervez. A következő hospice-palliatív tanfolyamot az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika munkatársai október közepén rendezik Szegeden, orvosok és szakdolgozók számára. Emellett a palliatív terápia az orvostanhallgatók képzésének is része.