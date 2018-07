Főszerepben a Hold és a Mars: az évszázad leghosszabb holdfogyatkozása lesz holnap!

Várjuk fényképeit!



A holdfogyatkozásról készült képeit küldje el nekünk a tudosito@delmagyar.hu címre, hogy más is gyönyörködhessen benne!

Az esemény maximuma magyar idő szerint 22 óra 21-kor lesz látható, maga a teljes holdfogyatkozás pedig 1 óra 43 percen át tart. A Hold a fogyatkozás alatt folyamatosan fog elvörösödni – a vörösödés 20 óra 24 perckor kezdődik. Magyarországról legközelebb 2019 januárjában láthatunk teljes holdfogyatkozást, ezért érdemes péntek este az eget figyelni. A másik látványos jelenség a Mars szembenállása: a vörös bolygó az év során ezen a napon lesz a legközelebb a Földhöz.A kivételes események megfigyeléséhez derült idő is szükséges, amelyre a jelenlegi előrejelzések szerint 30–50 százalék esély van. Az időjárástól függetlenül este 7 órától ismeretterjesztő előadásokat is hallhatnak majd az érdeklődők az este főszereplőiről, a Holdról, a Marsról, derült idő esetén pedig természetesen távcsöves bemutatót is tartanak a csillagvizsgálóban. Borús idő esetén este 10-kor, derült égboltnál a tervek szerint éjfélkor zár az újszegedi obszervatórium.Bővebb információk a rendezvényről, illetve 10 főnél nagyobb csoportok esetén bejelentkezés a 30/839-0922-es telefonszámon.