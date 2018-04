Foszladozó ruhanemű és tévé is volt a lakótelepi kiserdőben - Szemetet szedtek a kormányhivatali dolgozók

A Csongrád Megyei Kormányhivatal több mint száz dolgozója vett részt a szombati hulladékgyűjtési akción, melyet a Föld Napja alkalmából szerveztek. A Vadaspark környékét, a Csavar sort és a Kukorica utcánál lévő kiserdő megtisztítását vállalták az önkéntesek – volt is dolguk vele bőven.A legkritikusabb helyszínnél, a Kukorica utcánál dolgozó csapattal mi is bevetettük magunkat a bozótosba, ahol megdöbbentő dolgokat láttunk. A fák között halomban álltak a nyilvánvalóan hosszú ideje ott málladozó ruhaneműk, de volt üveg és műanyaghulladék, sőt tévé, edény és forgószék is. – A magára hagyott szemetet természetesen összeszedjük, az itt élő hajléktalanokkal pedig megbeszéljük, hogy saját területükről mi az, amit elvihetünk – mondta Mader Balázs , a környezetvédelmi és természetvédelmi osztály vezetője.Az önkéntesek abban egyetértettek, siralmas, amit a fák között, a lakótelep közepén találtak. Nem csoda, ha az eredetileg egész délelőttre tervezett munkával mindössze másfél óra alatt végeztek – ennyi idő alatt ugyanis megtelt az összes szemeteszsák és be is pakolták a konténerbe. Összesen 400 darab, 130 literes zsákot vittek ki a három helyszínre.- Sajnos a felét sem tudtuk összeszedni annak a szemétnek, ami a kiserdőben volt, de jobb a helyzet, mint volt – mondta Holubán Csilla , a Szegedi Járási Hivatal vezetője. Hozzátette: ősszel, az újabb szemétszedési akcióra már ezer zsákot visznek majd magukkal.