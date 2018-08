Fosztogattak a szegedi Szabadtéri öltözőjében - telefonok, pénz, iratok tűntek el

Drága Emberek! Visszatért a hitem kicsit... most írtak rám hogy minden iratomat megtalálta egy Fantasztikus Ember! Aki bement érte a susnyásba a Tiszába a Belvárosi híd alatt, mert meglátta hogy okmányféleségek

Előadás a Szabadtérin. Az Apáca show alatt tűntek el az értékek az öltöztetők konténeréből, ahová idegen nemigen juthatott be.

"...valaki úgy gondolta, pár öltöztetőt, amíg azok a színpadon gyors öltöztetnek, megszabadít a mobiljától, tárcájától irataitól, pénzétől, és ami mozdítható volt az öltözőből, a táskákból... Szerencsére csak hárman estünk áldozatul... reméljük nem lesz folytatása a Szegedi Szabadtéri játékok dicsőséges diadalútján... őrzött területen,biztonságos körülmények között..."

Papp Janó jelmeztervező pénteken. Nem csak az ő telefonja és iratai tűntek el, mint kiderült: tolvaj fosztotta ki egy öltöző konténert, amelyben az öltöztetők holmija volt. Mialatt az aznap esti musical, az Apáca show ment a rendezvényen, valaki - valószínűleg a belépőkártyájával bejutva -, kirabolta az átöltöztetőket. Eltűntek telefonok, pénztárcák, de még iratok is. A színészek külön konténerben öltöznek, így őket nem érte kár.Korábbi bejegyzésében a jelmeztervező leírta:Csütörtök éjjel mentek a rendőrségre feljelentést tenni.- az O’Hara atyát játszó Csonka András szerint azért is furcsa az eset, mert csak beléptetőkártyával lehet bemenni a backstage-be, még rokonokat, ismerősöket sem engednek be gratulálni.- Valószínűleg egy belsős ember lehetett az elkövető vagy nem tudom. Rémisztő, hogy már dolgozni sem tud nyugodtan az ember. Remélem valahogy kárpótolják majd a munkatársakat. Az öltözőnket pedig ezentúl kulcsra zárjuk! – mondta a Borsnak Csonka Pici.