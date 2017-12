Fotókon Szeged közös kincsei - nézze meg az IKV-s fotópályázat díjnyertes képeit!

Domonkos Sándor: Wagner-kapu

Első alkalommal hirdetett fotópályázatot az IKV Zrt., ennek díjátadóját tartották pénteken. Ahogy Kardos Kálmán vezérigazgató fogalmazott, gyönyörű város csodálatos házait, palotáit kezelik, és azt szeretné, ha nem az utcanév és házszám szerint emlegetnék ezeket a szegediek, hanem a nevükön, például úgy, hogy Gróf-palota.

Domonkos Sándor: Körbevesznek

– Közös kincseink ezek, vigyázni kell rájuk, és meg kell mutatni mindenkinek, és ha lehet, új nézőpontból – hangsúlyozta, hozzátéve, ő is rácsodálkozott egy-egy részletre a fotókon, pedig neki főállásban ismernie kell ezeket a házakat.

Domonkos Sándor: Fényszerelem

23 épületre írta ki a pályázatot a társaság, 68 fotó érkezett be, ezekből 9-et díjaztak. „Az épület legszebb arca" kategória első helyezettje Domonkos Sándor lett Wagner-kapu című alkotásával, de ő nyerte meg „A titok a részletekben rejlik" kiírást is, Körbevesznek című fotójával. És itt még nem állt meg, elvitte a különdíjat is a Fényszerelem című képével.

Janovics Gréta: Út az ég felé

„Mi van az ajtó mögött?" Ez volt a harmadik kategória, itt Janovics Gréta Út az ég felé című alkotását találta legjobbnak a Dusha Béla fotóművész vezette szakértő zsűri. A fotók január 8-áig tekinthetők meg a Híd utca 2–4. és a Fekete sas utca 28–30. szám alatti épületek kirakataiban.

A díjátadó sajtótájékoztatón szóba került a társaság közéleti szerepvállalása és az advent is. Megtudtuk, a Szent-Györgyi Albert Rotary Clubbal közösen idén is szeretnék szebbé tenni egy rászoruló család karácsonyát. Segíteni nem csak adományokkal lehet, ennek jegyében most pénteken, idén már másodszor szerveztek véradást az IKV munkatársai körében.