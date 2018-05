Franciaországtól Skóciáig repít az Ajándékkoncert

A Szegedi Szabadtéri Játékok hagyományaihoz híven idén is az opera-előadás nézői mehetnek ingyen az Ajándékkoncertre – május 2-ától aki belépőt vásárol a Rigolettóra, ajándékba kapja hozzá a koncertjegyet, amelyért személyesen kell befáradnia a Reök-palotában található jegyirodába. Aki már megváltotta a helyét a Rigolettóra, szintén mehet a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertjére. Ha a jegyirodába beviszi a belépőjét, ugyanúgy megkapja hozzá az Ajándékkoncert-jegyet a készlet erejéig – tájékoztatta lapunkat a fesztivál.



Az idei műsor varázslatos európai utazásra hívja a hallgatóságot: először a Hebridákhoz kalauzolja őket Mendelssohn, majd Bizet mesél Az arles-i lányról. A körutat Antonín Dvorák VIII. szimfóniájával zárjuk. A koncert Liszt-díjas dirigense, Pál Tamás, aki a Rigolettót is vezényli, így gondolkozik róla: „szerintem a zene attól varázslatos, hogy annyira személyes. Nem tudjuk pontosan, mire gondolt a szerző, mikor darabját írta, ahogy azt sem, mit érez a mellettünk ülő, akivel együtt hallgatjuk a művet. A szép zene keltette gondolatok olyan intimek, hogy azt hisszük, a zeneszerző kizárólag nekünk komponálta a művét." A Hebridák-nyitányról ennél azért több konkrétumot tudunk. Mendelssohn skóciai utazásakor vetette papírra a vázlatokat, amelyekből a mű később elkészült. A Hebridák északi szigetvilágát idézi fel a zene, sötét barlangjaival, szikláival, hullámverésével, a skót regéknek azt a világát, amelyet Arany János is megverselt az Ősszel című elégiájában: „Jer Osszián, / Ködös, homályos énekeddel." Bizet L’Arlésienne (Az arles-i lány) című művéről is sokat tudunk, hiszen ez a pompás, változatos muzsika prózai mű, Daudet színdarabjának kísérőzenéjeként született. A vadromantikus színmű elenyészett, Bizet muzsikája viszont örök életűnek bizonyult. „Nem tudjuk, milyen figurákat, helyzeteket szolgált eredetileg ez a remek muzsika, de nem is érdekel minket: a fantáziánk meglódul, és megteremtjük a magunk L’Arlésienne-jét" – foglalta össze Pál Tamás.



Még nagyobb szabadságot enged fantáziánknak Dvorák, akinek a nagyszabású VIII. szimfóniája nem köthető semmiféle konkrétumhoz. Annyit tudhatunk, hogy a romantikus szerzők akkor fogtak szimfónia komponálásába, amikor valami fontosat akartak kifejezni, valamint azt, amit Rafael Kubelík, a kitűnő cseh karmester mondott a szimfónia negyedik tételének híres trombitaszólójáról: „a cseh zenében a trombita sohasem a harcra, hanem mindig a táncra buzdít".