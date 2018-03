Frank Sándor: Kiveszi a szuflát a vendéglátásból az időjárás - A hideg miatt még mindig nem lehet kávézni a teraszon

A jó kávézó a jég hátán is megél. Dékány Gergely, a Petőfi Sándor sugárúti Antique Café előtt egész évben fizeti a közterület-használati díjat, akkor is, ha a hidegben senki nem ül ki kávézni. Fotók:

Az A Cappella terasza is üres.

Három körzet

Terasznak számít már az is, ha valaki kitesz egy asztalt és két széket a kávézója elé. A teraszok – hivatalosan előkertek – szempontjából Szegedet három körzetre osztják. Az egyes körzet a Tisza és a nagykörút közötti rész, itt 1000 forint havonta és négyzetméterenként a közterület-használati díj. Ugyanez a körtöltésig 800, azon kívül 600 forint. A közterület-használati engedélyhez a hatóságnak be kell szereznie a főépítész és a kereskedelmi hatóság véleményét. A városban a legnagyobb terasza az egy kézben és egymás szomszédjában lévő A Cappella, illetve Virág cukrászdának van (839 négyzetméter). A Roosevelt téri Halászcsárdának és a Vaszy Viktor téri Monster Downtownnak ugyanakkora (175 négyzetméter) terasza van.

Míg majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt arról írtunk, hogy a hirtelen jött tavaszi melegben gyorsan megteltek a teraszok, kerthelyiségek, idén a hosszan tartó tél miatt brutális veszteségről számoltak be az általunk megkérdezett vendéglátósok (2017. március 23.:). Pernyész László , a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium meteorológusa egy éve még arról tájékoztatott, hogy 2017. március 22-én Szegeden 23,6 fok volt. Ezen a héten viszont nem sok jóval biztatott minket: csütörtökre 4 fok körüli csúcshőmérsékletet vártak, de a következő napokban fokozatosan melegszik az idő, a hét végére akár 8-10 fok is lehet.A Petőfi Sándor sugárúti Antique Café bejáratának két oldalára kitett egy-egy asztal és két-két szék jelenti a teraszt. Dékány Gergely , a kávézó tulajdonosa elmondta, egész évben fizeti a közterület-használati díjat, ami havonta 3-4 ezer forint. – Kevesen ülnek ki a hidegben, ami bevételkiesést jelent, de olyan vendégem is volt, aki a hóesésben is kint kávézott – magyarázta a fiatalember.– Ne is mondd! Március elsejétől fizetek a közterület-használatért, kint vannak az asztalok és a székek, de eddig talán egyetlen nap volt, amikor néhányan kiültek, ami hihetetlen komoly bevételkiesést jelent. Irgalmatlan kiadásaink vannak az időjárás miatt elmaradó bevételek mellett. A vendéglátás nem ilyenkor profitál, mi már duplán feléltük a tartalékainkat, de nem tudunk mit tenni – mondta a Klauzál téri cukrászdák – A Cappella, a Kis és Nagy Virág – tulajdonosa, Gyuris László mestercukrász.– A Roosevelt téren kipakolunk április elsején, jövő hét vasárnap, ha esik, ha fúj, de akkor is, ha fagy. Ha csak egy hétvége bejön, már megérte – fogalmazott Frank Sándor mesterszakács, a Roosevelt téri és a Fehértói Halászcsárda tulajdonosa. A vállalkozó úgy fogalmazott, a rossz idő kiveszi a vendéglátásból a szuflát. – Ilyenkor kell fizetnünk az építmény- és az iparűzési adót, a hideg miatt a közüzemi számlák is magasak, a teraszra pedig a Fehértóiban sem ülnek ki. Mindez bevételkiesését jelent. Számunkra a március a legnehezebb hónap – magyarázta Frank Sándor.Ludányi Márton, az Ady téri Campus Beer&More vezetőjének számításai szerint 20-30 százalékos bevételkiesést jelentett nekik eddig a rendkívüli időjárás. – Egy évvel ezelőtt ilyenkor százan ültek kint a teraszon, most csak a dohányosok járnak ki – mutatta.