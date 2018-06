˝Frissítse elérhetőségeit és nyerjen˝ elnevezésű nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

A játék szervezője

A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

A játék időtartama

A játék leírása

Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

Adatvédelem

Adózás

Egyéb rendelkezések

Telephely: 6729 Szeged, Szabadkai út 20; cégjegyzékszám: 08-10-001860; adószám: 11932642-2-08; a továbbiakban: Szervező. A promócióhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Lapcom Zrt. végzi.A játékban vészt vehet minden, kizárólag magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: Játékos), aki (vagy családtagja) a sorsolás pillanatában érvényes Délmagyarország napilap-előfizetéssel rendelkezik, kivéve a Szervező, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztviselői, alkalmazottai és mind ezek közeli hozzátartozói (ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontja).A játékszabályok elfogadásával minden játékos tudomásul veszi, hogy neve és lakhelye (pontos cím nélkül) megjelenik a Délmagyarország napilapban.A játék 2018. június 2-től 2018. június 30-ig tart.A játék beharangozásra kerül a Lapcom Zrt. gondozásában megjelenő Délmagyarország napilapban és egyéb ingyenes kiadványaiban (Infó lapcsalád, magazinok), a Szervező hivatalos honlapján (www.delmagyar.hu) és a Délmagyar.hu Facebook oldalán.A játék során a Szervező a tevékenységét népszerűsíti és a nyereményjátékon keresztül jutalmazza előfizetőit. A játékosok a napilapban megjelenő nyereményszelvénnyel vagy a 2018. június 12-én mellékelt képeslap és válaszboríték visszaküldésével nevezhetnek kitöltve, adatai megadásával (név, cím, telefonszám, előfizetői kód stb.), melyet a kiadó postai címére kell elküldeni vagy a Lapcom Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban leadni. Egy személy egy szelvénnyel játszhat, azaz azonos névvel és címmel csak egy nyeremény nyerhető meg. Csak a kiadványokhoz mellékelt, eredeti játékszelvénnyel vagy a mellékelt képeslappal lehet pályázni.A Lapcom Zrt. munkatársai jogosultak ellenőrizni az adatok valódiságát és kizárhatják a valótlan adatokat tartalmazó, vagy a természetes beazonosításhoz szükséges adatokat hiányosan tartalmazó szelvényt.A szelvények leadhatók a Délmagyarország ügyfélszolgálati irodáiban, és beküldhető postai úton is.: 6729 Szeged, Szabadkai út 20.Délmagyarország irodái: 6729 Szeged, Szabadkai út 20.; 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 9-13.; 6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27.; 6900 Makó, Szegedi u. 9-13.; 6600 Szentes, Nagy Ferenc u. 3.A beérkezett szelvények a beérkezést követően a 2018. július 9-ei sorsoláson részt vesznek.A nyeremény sorsolásának időpontjai: 2018. július 09.Beküldési határidő: 2018. június 30.A Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki a nyereményjáték végéig beküldött szelvények és a helyes válasz ellenében:10 db Be Pro elektromos seprű3 db négy évszakos paplan-párna szett5 db Be Pro Chef multifunkciós olajnélküli sütő5 db Lamart 15 db-os szett sütéshez5 db Tick.. Tack…Bumm társasjáték5 db Concept társasjátékA sorsolás módja: A leadott szelvényekből kézi, véletlenszerű sorsolás.A sorsolásról sorsolási jegyzőkönyv készül. Amennyiben a kihúzott szelvény nem felel meg a 4. pontban leírt követelményeknek, tehát érvénytelen, úgy póthúzásra kerül sor. Sorsolásonként 6 póthúzás lehetséges. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért, mely a nyertes által megadott adatok esetleges hibáiból, hiányosságaiból származik. A nyerteseket a Szervező a kihúzott jelentkezési lapon megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül értesíti.A Nyertesek kötelesek a Szervezővel a nyeremények átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.Amennyiben a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.A szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.A nyertes által megadott hibás vagy téves adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A szervező legfeljebb 3 alkalommal kíséreli meg felvenni a kapcsolatot a Nyertessel a nyerés tényéről számított 5 napon belül. Amennyiben a Nyertes 5 napon belül nem válaszol a Szervező megkeresésére, akkor a Nyertesnek az 5 napot követő 3 munkanapon belül van még lehetősége a Szervezőt a megadott elérhetőségeken megkeresni. Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremények átadására megfelelő módon sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek nem tesznek eleget, így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a Játékszabályzatban meghatározott ideig biztosítani tudja, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve jogvesztő.A Nyertes (a játékban való részvétellel) tudomásul veszi azt, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:A Szervező mint adatkezelő a személyes adatait a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt és a nyereménykiosztás céljából történő kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;A Nyertes nevét és a lakcímében foglalt településnevet a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.A megadott adatok kezelője a Szervező mint adatkezelő.A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező az alábbi címeken bármikor lehetőséget biztosít a Nyertesnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. A Szervező fizikai címe: 6729 Szeged, Szabadkai út 20., e-mail-címe: marketing@delmagyar.hu.Ezen kívül a Nyertest megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nyertes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a Nyertes nevét és hozzájárulás esetén fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videóanyagokban ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben.A Nyertesek adataik megadásával minden tekintetben kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A játékszabályok elfogadásával a Nyertes tudomásul veszi, hogy neve és lakhelye (pontos cím nélkül) a kiadványokban megjelenik.A nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.Szervező fenntarthatja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse vagy módosítsa. Szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni. Szervező a játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.delmagyar.hu weboldalon teszi közzé. A résztvevők a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos részvételi- és játékszabályt.A játékkal kapcsolatban a 06-62/567-825-ös telefonszámon, munkanapokon 9-16 óráig érdeklődhetnek.