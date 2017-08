Frollo a világával együtt zuhant ki a Notre-Dame ablakán

A Rómeó és Júlia Tybaltjaként, az Elisabeth Haláljaként és az Elfújta a szél Rhett Butlerjaként vagy a Szentivánéji álom Oberonjaként is ismerhetik a Szegedi Szabadtéri Játékok hűséges nézői az Operettszínház színészét, Szabó P. Szilvesztert. Ez azonban csak néhány a színész szerepei közül.



Ezúttal A notre-dame-i toronyőr című musical espereseként alkotott nagyot a művész Szegeden, bár nem ez az első szerepe az idei szabadtérin: júliusban az Ének az esőben című musicalben játszotta Roscoe Dextert, a rendezőt. Most, alig egy hónappal később már két előadáson van túl a Kerényi Miklós Gábor rendezte musicalből.

Szabó P. Szilveszter köztudottan kedveli a gondolkodó, önmagukkal viaskodó, akár intrikus szerepeket.



– Legutóbb a Mozartban Colloredóként hasonló karaktert játszottam. Ott is szerepe volt az istenhitnek, de Colloredo a zsenialitást keresi megrögzötten, míg Frollo nem tudja feldolgozni, hogy nem adatik meg neki az, hogy a belsőjét szeressék úgy, ahogy Esmeralda szereti a torzszülött Quasimodo lelkét. Egy eltorzult, despotikus szerep ez, ahol az esperes végül a hitet és minden hatalmát beveti, hogy megszerezze Esmeraldát – vont párhuzamot a színész.



– Érdekes, hogy mit ad fel önmagából valaki, mire használja fel a bármilyen – akár morális – hatalmát, hogy kialakítson maga körül egy világot. Szerintem Frollo ebbe is hal bele, miután rájön, hogy a szerettei, az öccse, az ő szerelme vagy a gyermek, akit felnevelt, mind más világban él. Az, hogy kidobják vagy kizuhan a katedrális tornyából, megváltás neki, és nagyon sok mindent visz magával – a világát is. Nem vagyok biztos, hogy ezért ő a pokolra kerülne. Ez tényleg egy sokkal önmarcangolóbb szerep, mint az eddigiek, és egyáltalán nem fekete vagy fehér – elmélkedett a színész az esperes karakteréről.



– A fizimiskám miatt többnyire ilyen szerepeket kapok, ritkán játszom hősszerelmest. Amikor ilyen karaktert kapok, akkor igyekszem azért a humorosabb oldalát is megragadni – persze nem a gatyalehúzogatós értelemben – mondta a Jászai Mari-díjas színművész.



Hogy jól érzi magát szerepében, az már a főpróbán is látszott: amikor a rendező megállította a darabot, akkor olykor humorral oldotta az utolsó simítások okozta feszültséget, amin a jelen lévő sajtómunkatársak jót derültek. – Muszáj néha egy kicsit oldani, mert bár a színház vérre megy, azért mégis kell, hogy ez játék maradjon – véli Szabó P. Szilveszter, akinek kislánya és felesége, Godó Gabriella is játszik a darabban.



A színész végül azt is elárulta, hogy szívesen végigjátszotta volna mind a hat előadást, de ez nem valósulhatott meg. Váltótársával, Szomor Györggyel ettől függetlenül végig segítették egymást Frollo szerepének kialakításában.



Szabó P. Szilveszter legközelebb A notre-dame-i toronyőr utolsó előadásán, augusztus 20-án látható Frollóként ebben a szezonban a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán.