Fűtés nélkül maradt lányaival Katalin

– Fűtés nélkül maradtunk szombaton azon az önkormányzati tanyán, ahol eddig meghúztuk magunkat – hív-

ta elkeseredésében szerkesztőségünket a 38 éves, ásotthalmi Dancs Istvánné. Katalin elmondta, Svédországban dolgozott az ősszel, de onnan hazajött, hogy a kisebbik lányát kivigye. Közben kiderült, hogy az ottani hatóságok ehhez mégsem járulnak hozzá, így az anyuka is maradt. A barátnőinél húzta meg magát, lánya, Dóri (13) szegedi kollégiumban lakik, csak hétvégére megy haza Ásotthalomra. Karácsony előtt Katalin nagyobb lányának apja, aki Natáliát (14) neveli, befogadta a nőt és a kisebbik gyereket. Sándor az önkormányzat tanyáján lakott annak fejében, hogy ellátta az ottani jószágokat. Csak a villanyért kellett fizetnie. A férfi azonban elfelejtett szólni a polgármesteri hivatalban, hogy kettő helyett már négyen laknak a tanyán. Ebből származik a bajuk egyik fele.



A másik problémájuk szombaton szakadt rájuk. – Egyik pillanatról a másikra derékig sűrű füsttel telt meg a szoba – idézte fel Katalin –, megijedtünk, kiszellőztettünk, és egy ismerős átnézte a kályhát meg a kéményt. Az újbóli próbálkozásra is csak fekete füst dőlt a szobába. Meg kell erősíteni a kéményt, hogy megint használhassuk. Szóltunk az önkormányzatnál, ők lakhatatlanná nyilvánították a tanyát, el kell mennünk. Körbetelefonáltam, mit tehetnénk, de a családsegítőnél is azt mondták, sokat kell várni, hogy akár átmenetileg anyaotthonba mehessek a lányokkal. Az önkormányzattól úgy tudom, azért nem kaphatunk támogatást, mert 35 éves korig adhatnának. Arra gondolni sem merek, hogy a hatóságok a körülményeink miatt elvegyék tőlünk a gyerekeket.



Érdeklődésünkre Toroczkai László (Jobbik) polgármester azt írta, hogy az asszony jogcím nélkül tartózkodott az önkormányzati ingatlanban. Korábbi élettársa ugyanis előzetesen nem tájékoztatta a települést arról, hogy befogadta, holott ez kötelessége lett volna. Ettől függetlenül átköltöztették őket tegnap egy másik, biztonságos önkormányzati ingatlanba, ott átmenetileg lakhatnak.



Ottjártunkkor Katalin, Natália és Dóra már az új helyükön, az úgynevezett Kamasz Kecóban, a fiatalok közösségi házában csomagoltak ki. Megmutatták, víz, vécé, fűtés és tűzhely van, ezt a lehetőséget is köszönik az önkormányzatnak. Az asszony folyamatosan munkát keres, hogy minimális pénzt szedjen össze. Az albérlet ugyanis nagyon drága. Eddig 40 ezer forint plusz rezsiért találtak volna, de egyedül a férfi dolgozik – 52 ezer forintos közmunkabérért.