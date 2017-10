Fűtetlen lakásban is fogyasztást jelez a hőmennyiségmérő: a nyugdíjas gépész nem fogadja el a szolgáltató magyarázatát

Letekert radiátoron is fogyasztást jelez a hőmennyiségmérő - erre hívta fel a figyelmet szegedi olvasónk, Balog István.

Fotó: Kuklis István

– Táblázatot vezetek a fűtési szezon kezdete óta arról, mit mutatnak a hőmennyiségmérők. Bár egyetlen szobában sem fűtünk, mindegyik jelez fogyasztást – mutatta kézzel írt dokumentációját Balog István. A nyugdíjas gépész azért írt szerkesztőségünknek, mert megdöbbenve tapasztalta, hogy a műszerek, amelyeket elvileg azért szereltek fel a radiátorokra, hogy mindenki annyit fizessen, amennyit fűt, elzárt szelepek mellett is számolnak. Vagyis azt mutatják, hogy használ a házba érkező hőmennyiségből, pedig ez nem igaz.– Mi csak akkor tekerjük fel a fűtést a lakásban, amikor a kinti hőmérséklet nulla fok alá esik. Most is 24 fok van idebent, teljesen felesleges pénzpocsékolás lenne, ha melegen tartanánk a radiátorokat – magyarázta a férfi, aki egyébként azért kezdett el foglalkozni hőmennyiségmérőivel, mert azokban a közelmúltban elemet cseréltek, és felhívták a figyelmét, hogy ilyenkor érdemes megfigyelni, jól működnek-e. – Az elmúlt 17 napban volt olyan mérő, ami 7 egységnyi fogyasztást regisztrált, de a legkevesebb is 3 egység – mutatta. Hogy ez miből keletkezett, maga sem érti, a radiátorok ugyanis hidegek.

Kikapcsolva nem regisztrálhatna fogyasztást

A 25 fokos radiátor már fűtést biztosít

Balog István naponta írja a fűtésmérők állását.

Fotó: Kuklis István

Nyugdíjas olvasónk elővette a készülék leírását, amelyben az szerepel, hogy ha a radiátor nem üzemel, nem regisztrálhat fogyasztást – ezt a gyártó cég is megerősítette számára. Írt tehát egy levelet a közös képviselőnek, aki azt továbbította a hőszolgáltatónak, amely ennél a típusú hőmennyiségmérőnél illetékes. – A válaszban annyi szerepelt, hogy a készülék azért mér, mert fűtünk – mesélte felháborodottan Balog István, aki azt is sérelmezi, hogy hiába kérte, győződjenek meg róla, hogy ez nem így van, a cég szakemberei nem mennek ki ezt ellenőrizni.Mi is megkérdeztük a hőszolgáltató szakértőjét, hogyan fordulhat elő, hogy valaki nem fűt, mégis ketyeg a hőmennyiségmérője – ami alapján ugyebár később számlát állítanak ki neki. – A digitális költségmegosztók akkor regisztrálnak egységeket, ha a radiátor hőmérséklete legalább 2 fokkal magasabb, mint a helyiség hőmérséklete – magyarázta Bálint Ferenc, a Szetáv Kft. energetikai vezetője. Vagyis egy 20-22 fokos lakásban egy 25 fokos radiátor már fűtést biztosít, hiába érezzük azt hidegnek.

Nem segített a szelepnyitogatás

A szakember hozzátette: a termosztatikus szabályozó szelepek „0" állása nem jelenti azt, hogy a fűtés teljesen le van kapcsolva. Például reggeli szellőztetéskor, ha a hideg levegő közvetlenül az érzékelő és szabályzó szelepre áramlik, a fűtést automatikusan bekapcsolja a szelep, hogy a beállított helyiség-hőmérséklet biztosítható legyen. Ez az érték „0" állásnál körülbelül 6-8 fok. Abban az esetben is lehet kismértékű fűtés, ha a teljes zárást biztosító szeleptányér alá szennyeződés kerül. Ebben az esetben a szelep néhány percig tartó teljes nyitása, majd zárása megoldhatja a problémát.A választ Balog István nem fogadta el. Próbálta a szelepnyitogatást, az nem hozott eredményt. A többivel kapcsolatban azt mondta, ha a radiátorba nem érkezik meleg víz, az nem lehet 25 fokos. Szellőztetéssel pedig az említett mértékű hideget nem lehetett még ebben az időben úgy ráengedni a szelepekre, hogy az ekkora fogyasztást eredményezzen. – Bár hogy milyen fogyasztást jeleznek ezek a számok, azt ugyebár nem lehet tudni, hiszen arról soha senki nem tájékoztat, hogy a leolvasott értékekből hogyan lesz kilojoule – tette hozzá olvasónk, aki egyetlen dolgot szeretne: hogy csak azért a hőmennyiségért kelljen fizetnie, amit valóban elhasznál.