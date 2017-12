Futtatott, most ülhet egy vásárhelyi férfi és társa

A 26 éves Sz. Alex és a 31 éves F. Nikoletta 2016 júliusában vettek rá egy lányt arra, hogy több hónapon át egy Szegeden bérelt lakásban szexuális szolgáltatást nyújtson. - írja a police.hu A feltételezett elkövetőek a rendőrök előállították és őrizetbe vették, ellenük gyermekprostitúció és kerítés miatt indult eljárás.A nőt azzal is gyanúsítják, hogy a lakást további két nő rendelkezésére is bocsátotta, hasonló "felhasználás" céljából. Vele szemben prostitúció elősegítése miatt is eljárás indult. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást a napokban befejezte és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal az illetékes ügyészségnek továbbította.