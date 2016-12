Gábor Dénes-díjat kapott Berényi Antal agykutató

A NOVOFER Alapítvány kuratóriuma a Gábor Dénes hologramképével díszített bronzplakettet 1989 óta adományozza olyan szakembereknek, akik jelentős tudományos vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre, és ezzel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, valamint közreműködésükkel nagymértékben elősegítették intézményük innovációs tevékenységét.



Az SZTE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének egyetemi adjunktusa iskolateremtőnek számít az agykutatás terén. Korábban lapunkban is bemutattuk a fiatal szakembert, aki magyar, japán, spanyol kutatókból is álló csapatával állatkísérletekben azonosította azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövid távú memóriából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába.



Csoportjához egyébként hamarosan Kolumbiából is csatlakoznak. Az SZTE–MTA Lendület Oszcillatorikus Neuronhálózatok Kutatócsoport laborjában végzett munka eredményét leíró cikket a rangos szakmai folyóirat, a Neuron közölte. A felfedezés segít annak a megértésében, miként működik az emlékezet, de a további epilepsziakutatást is ösztönzi.