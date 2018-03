Gabriella interjút készített - Neked munka, nekem Álom! - A Délmagyarország idén is részt vett a programban

A nyomdában Bodó Attila vezette körbe Gabriellát. Fotó: Kuklis István

Mivel szülei önállóságra nevelték, szinte mindent egyedül intéz magának, bár a városban, ha szükséges, az új útvonalakat segítője segítségével tanulja meg. A nagybevásárlásban testvére segíti, de a közelében lévő kisebb boltokban önállóan is boldogul.

Védőnőként, pékként is kipróbálhatták magukat



Tavaly a hallássérült Zsófia és Vendel fotóriporterként próbálta ki magát a Délmagyarországnál, tavalyelőtt pedig az enyhe hallássérült és látássérült Dávid dolgozott nálunk egy napot újságíróként. Idén összesen 13 munkáltató 15 fogyatékkal élőt fogadott, így volt, aki a Kossuth rádiónál próbálhatta ki magát riporterként, de fogadott szakácsot egy napra az Anyám Tyúkjai étterem, operatőrt a Dokfilm Kft., péket a Favorit Pékség. Volt, aki egy napra védőnői szerepbe lépett, más vagyonőröknek segített, megint más angolórát tartott az egyetem nyelvtudományi intézetében.

Újságírónk lett egy napra a látássérült Huszár Gabriella egy fogyatékkal élő személyeket támogató program segítségével. Harmadik alkalommal szervezte meg Csongrád megyében a Neked munka, nekem álom! nevű programot a Kreatív Formák Alapítvány. A kezdeményezés lényege, hogy fogyatékkal élő emberek kipróbálhatják magukat az „álommunkakörben".A programot Magyarországon először Budapesten szervezték meg 2015-ben, Csongrád megyéből a Kreatív Formák Alapítvány három éve csatlakozott a kezdeményezéshez. Az első esztendőben 8, tavaly 11 munkahely fogadta a fogyatékkal élő embereket. Idén már 13 munkáltató fogadott összesen 15 jelentkezőt.Az alapítvány a munkahelyeket a jelentkezők igényei alapján választja ki, így garantálják, hogy mindenki olyan munkahelyre jusson el, ami tényleg érdekli. A program célja, hogy segítsen a fogyatékos emberek megismerésében, elfogadásában, hogy közülük egyre többen tudjanak a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni. A program segítségével a munkáltatók is tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy a fogyatékkal élőknek is vannak olyan kompetenciáik, amelyek alkalmassá teszik őket a választott munkakör betöltésére.Lapunkat Huszár Gabriella választotta, aki születése óta látássérült. Miután elvégezte az egyetemet, egy rövid ideig dolgozott a Somogyi-könyvtár Hangoskönyvtárában, majd egy biztosítónál volt telefonközpontos. Az utóbbi években angolt tanít, magánórákat ad főleg a délutáni és a kora esti órákban.Mint elmondta, nagy rajongója a Scorpions zenekarnak, amelynek a kétezres évek óta több koncertjén is járt, Európa több városában is, és a zenekar tagjaival személyesen is megismerkedett. Klaus Meine énekestől már dedikált bőrkabátot is kapott ajándékba, és amikor Gabi eljut egy koncertjükre, minden alkalommal találkoznak legalább egy közös fotó erejéig.Gabriellát körbevezettük az épületben, elmagyaráztuk, hogy miként készül el a napilap, bemutattuk a szerkesztőség egy napját, és a nyomdát is meglátogatta. A mély vízbe is rögtön bedobtuk: interjút készített Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténésszel. A hosszú, jó hangulatú beszélgetés után Bíró-Balogh Tamás azt mondta, hogy Gabriella volt eddig a legfelkészültebb beszélgetőtársa. Az interjú a napokban meg is jelenik a Délmagyarországban.