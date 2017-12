Gál Béla biológiatanárként vehette át a pedagógusszakma Kossuth-díját

Sokat kell tenni ezért az elismerésért, de mázli is kell, hogy ezt valaki felfedezze – fogalmazott Gál Béla. Fotó: Karnok Csaba

A pedagógusszakma Kossuth-díjaként emlegetik a Rátz Tanár Úr-díjat, amelyet az iskolák 5–12. évfolyamain matematikát, fizikát, biológiát vagy kémiát tanító tanároknak ítélik oda. Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. által alapított elismerést olyan pedagógusok kaphatják, akik tantárgyaik népszerűsítésében és a tehetséggondozás területén maradandót alkottak. Az idei elismeréseket szerdán adták át a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A 8 díjazott között volt a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium igazgatója, Gál Béla is, aki biológiatanárként kapta ezt meg.

– Ez egy szakmai díj, amit őszinte leszek, szerettem volna megkapni – mondta a szegedi díjazott. – Többször el is gondolkoztam rajta, hogy miért is lettem intézményvezető. A biológiatanárok között ugyanis szerintem jó lehettem volna, igazgatóként viszont egy vagyok a sok közül. Éppen ezért esett jól, hogy bár már csak egy osztályt tanítok, így is díjazták a munkámat. Azt gondolom, sokat kell tenni ezért az elismerésért, de mázli is kell, hogy azt valaki felfedezze. Éppen ezért köszönettel tartozom, hogy ezt észrevették.A díj átadásakor kiemelték, Gál Béla amellett, hogy kidolgozója és alapítója volt az országosan egyedülálló biofizika tagozatnak, olyan tehetséggondozó tankönyvsorozatot írt, amely mára minden felvételiző számára megkerülhetetlen művé vált. A Mozaik Kiadó gondozásában megjelent 10., 11. és 12. évfolyamos biológiakönyvek még a debreceni orvosegyetem első évfolyamán is kötelező tankönyvként szerepeltek. – Abban a pár évben készítettem ezeket, amikor nem voltam igazgató – mesélte. – Úgy építettem fel, hogy alap- és emelt szinten is szerepel benne a tananyag, így annak függvényében használható, hogy milyen a gyerekek képessége. Mivel azonban látják benne azt is, amit esetleg nem kell megtanulni, óhatatlanul is ragad plusztudás a diákokra.Gál Béla 1982 óta tanít a Radnótiban, igazgató először 1995 és 2000 között volt, majd 2005 óta ismét ő vezeti az intézményt. Bár kinevezése 2021-ig tart, 2019-ben eléri a nyugdíjkorhatárt. – Még a mi iskolánkban is rengeteg a társadalmi problémákból adódó, lelkileg sérült gyerek, akikkel naponta, hetente kell foglalkozni. Ugyanakkor a tanári kart is hatalmas munkába kerül olyan egységes etikai világba terelni, amelyek megfelelnek az én szempontjaimnak. Most nagyon nehéz iskolát vezetni – fogalmazott. – Pont ezért tanítok még igazgatóként is. Ez az egészben a legjobb. Attól pedig, hogy ezt életműdíjjal ismerték el, nem lettem más, mint amilyen tegnap vagy tavaly voltam. Csak a lelkem mélyén boldog vagyok.