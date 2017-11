Gálaesttel és fotókiállítással ünnepel a 30 éves Szegedi Kortárs Balett Budapesten

A Nemzeti Táncszínház szervezésében megvalósuló gálaesten két fiatal koreográfus mutatkozik be, Czár Gergely, a társulat vezető táncművésze, valamint egy Hollandiában élő román alkotó, Corneliu Ganea. Mindketten a felborult társadalmi értékek, a diszharmónia világának rejtekeiben kutatnak, keresik műveikben a fejlődés, a kiút lehetséges formáit - közölték a szervezők az MTI-vel.



Czár Gergely, a Szegedi Kortárs Balett vezető táncművésze második alkalommal készít koreográfiát társulata számára. Exit címet viselő táncjátéka a stabilitást adó társadalmi sablonok, spirituális minták elhagyásáról, egy általános kiszakadásról szól. Corneliu Ganea Tabula rasa című koreográfiája társadalmunk és egyéniségünk különféle perspektíváit tükrözi, felhasználva Michael Gordon lendületes és forradalmian kidolgozott zeneművét.



Az előadást Pataki András igazgató és Juronics Tamás művészeti vezető nyitja meg, akik megemlékeznek az elmúlt 25 évről is, mióta a társulat vezető pozícióit töltik be. Az est további meglepetése Delbó Balázs SZKB 30 című filmje lesz.



Az előadás előtt a helyszínen 30 év - 30 kép címmel nyílik fotókiállítás az együttest megörökítő Dusha Béla, Dusa Gábor, Futár Ernő, Frank Yvette, Mészáros Csaba, Révész Róbert, Tarnavölgyi Zoltán, Tóth Brigitta és Törköly József képeiből. A megnyitón Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója mond köszöntőt.