Gamma kutya is elballagott

Különleges ballagásuk volt pénteken a szegedi Wesley János középiskola végzős diákjainak, velük ballagott ugyanis osztálytársuk, Ábrahám Alexa vakvezető kutyája is. Gamma a 12. osztályosok tablóján is szerepelt, sőt a szalagavatón szalagot is kapott.– Gamma már tiszteletbeli tagja az osztálynak – meséli a 20 éves lány. A kutyát a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola képezte, és két éve hű társa. – Azóta mindennap velem van az iskolában. A többiek is nagyon szeretik, ha nincs ott a suliban, akkor már hiányzónak tekintik – mondja Alexa, miközben ballagására készül, és fodrásza éppen a frizuráját készíti. Így az is természetes volt, hogy külön tablóképe legyen a kutyusnak, és el is ballagjon az iskolából.Alexa ugyanúgy érettségizik, mint a többiek, azzal a különbséggel, hogy nem írásbelizik. Minden tárgyból szóban bizonyítja majd tudását, így két tételt kell húznia. Ő az egyetlen nem látó diák a iskolában, ez a pedagógusoknak is feladta a leckét. Trócsányi Anna , a Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola igazgatója elmondta, pedagógusaik is külön készültek Alexa érettségijére, a kollégák elmentek olyan budapesti intézményekbe, ahol már maturáltak vak diákok. Matematikából például van külön vakoknak kialakított koordinátarendszer, biológiából pedig növényeket és kitömött állatokat kell felismernie. Ha olyan tételt húz, akkor akár vérnyomást is mérhet egy beszélő vérnyomásmérővel.– Mivel nem írásbelizek, így nekem június 19-én kezdődnek a vizsgák. Izgulok picit, főleg a töritől félek, a biológiát viszont nagyon szeretem – magyarázta Alexa, akinek továbbtanulási tervei is vannak. A szegedi gyógypedagógia szakot jelölte meg, ha ez nem sikerül, akkor pedagógiai asszisztensi OKJ-és képzést végez el. Tervei szerint Gamma ide is elkíséri majd.