Garancsi István cége építheti a szegedi stadiont

Ötéves vajúdás után végre elindulhat a szegedi stadion építése, amiről tavaly ősz óta tudjuk, hogy nem pusztán egy aréna lesz, hanem egy ifjúsági komplexum. Beteljesült álom? A beruházást 2012-ben, amikor "csak" stadionról volt szó, hárommilliárd forint tao pénzből tervezték felépíteni. A tavaly novemberi Magyar Közlönyben jelent meg, hogy változtak a tervek, a pénz pedig, amelyet a immáron a kormány biztosít az építtető Szeged–Csanádi Egyházmegye számára, háromszorosára emelkedett.



Most már az is kiderült, hogy a komplexumot a Market Építő Zrt. építheti fel, szeptember 11-én összegezték a beérkező ajánlatokat, majd 26-án a szerződést is aláírták a felek, azaz feltételezhetően az egyházmegye képviseletében Kiss-Rigó László püspök és Garancsi István. Nem összeférhetetlen Garancsiról úgy ír a sajtó mint a miniszterelnök baráti köréhez tartozó üzletember, de mint a Szeged–Csanádi Egyházmegye gazdasági tanácsának volt tagja a püspök számára sem idegen. 2014-ben a hvg.hu érdeklődésére, hogy hogyan került az üzletember az egyházmegye egyik testületébe, Kiss-Rigó László azt válaszolta, hogy a vállalkozót még 2006-os szegedi kinevezése előtt, Komárom-Esztergom megyében ismerte meg, amikor még a püspök ott látott el szolgálatot. (Akkoriban Garancsi az ottani takarékszövetkezet igazgatótanácsának is tagja volt, mielőtt megvásárolta volna a Videotont.) S minthogy megbízható, jó gazdasági szakembernek tartja Garancsit, aki becsületes, normális, hívő ember, felkérte a posztra – magyarázta három évvel ezelőtt a hvg.hu cikkében a püspök.



Az Egyházi Törvénykönyv szövege szerint "gazdasági ügyekben, világi jogban valóban jártas, feddhetetlen krisztushívők" lehetnek a gazdasági tanács tagjai, akiket a megyés püspök nevez ki (az Egyházi Törvénykönyvben a Vatikán több száz kánonban az egyházak működését szabályozza – szerk.) A Szeged–Csanádi Egyházmegye honlapján Garancsi még mindig szerepel a gazdasági tanács tagjai között, de mint megtudtuk, tavaly nyárig volt az üzletember ezen a poszton. Ha a közbeszerzési eljárás egyetlen pontján sem kapcsolódik a közbeszerzéshez egy adott személy, akkor jogilag nem összeférhetetlen az, hogy Garancsi tagja az egyházi testületnek, azzal, hogy tavaly óta ki is lépett abból, még befolyás feltételezése miatt sem támadható – magyarázták közbeszerzési szakemberek. Az alvállalkozók között akad offshore is 2014-ben a hvg.hu kérdésére, hogy Garancsi István cége építi-e fel a szegedi stadiont, a megyés püspök azt válaszolta, hogy „ha van magyarországi építőipari cége, akkor akár...".



Amúgy sem nagyon meglepő, hogy a Market Építő Zrt. nyerte el a Szeged–Csanádi Egyházmegye közbeszerzését, hiszen már eleve a kiírás is olyan feltételeket szab, amelyeket nem sok magyar cég tud produkálni. A feltételek között szerepel, hogy három éven át legalább nettó 9 milliárdos árbevételt kellett produkálni, amiből 6,7 milliárd forint magasépítésből származott. De feltétel még, hogy megfelelő referenciákkal kell rendelkeznie a cégnek, s mint ismeretes, stadionokat főként Garancsiék építettek az elmúlt években. Hét alvállalkozóval építené Garancsi a szegedi komplexumot, köztük akad saját cég is, de van olyan is, a Dunapart Zrt., amelynek Cipruson bejegyzett tulajdonosa is van. A stadionépítő cég Garancsi István 2014. szeptember 3-án bejegyzett cége, a Garhartt Invest 2014 Zrt. megvásárolta a Wing Zrt.-től a Market Építő Zrt.-ben meglévő 51 százalékos részesedését. Ez utóbbi cég építette fel az FTC új stadionját, a Groupama Arénát. A Market Építő Zrt. referenciamunkái között irodaházak, oktatási intézmények, luxusüzletek mellett sportlétesítmények is szerepelnek. Négy ütemben épül a centrum A közbeszerzési kiírásból az derül ki, hogy a komplexumot négy ütemben építenék meg. Az elsőben egy 8000 férőhelyes stadiont húznának fel, amely alkalmas lenne mind NB I-es, mind nemzetközi mérkőzések lebonyolítására. A második ütemben a rendezvényközpontot alakítanák ki, majd a meglévő hotelt újítanák fel, végül a porta újulna meg. A munkák kezdetéről egyelőre nem kívánt nyilatkozni a Szeged–Csanádi Egyházmegye.