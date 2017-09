Gasztronapló a halfesztiválról: kövesse velünk kollégánk kulináris utazásait!

Kedves naplóm, a XXI. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál alkalmából elhatároztam, azt a vállalást tettem, hogy legalább 21 különböző halételt kóstolok meg a három nap alatt.



Eddig jól állok: pénteken délután és este az alábbi fogásokkal gazdagodtam én és a listám.



Halászlé Ásós Gézánál, haltepertő Ásós Gézánál. Majd áttettem székhelyemet Puskás Lászlóhoz, ahol a következő fogásokat sikerült megkóstolni: fokhagymás-paradicsomos feketekagyló, francia hallé tenger gyümölcseivel, süllő filé, hekk (de ebből csak egy kis falatka).



A francia hallé üdeségével okozott meglepetést. Egy igazi mediterrán étel, annak minden könnyedségével. Nem sajnálták belőle a tenger gyümölcseit: kagyló, rák, polip és tintahal gazdagította. Kellemes felüdülés volt a jól megszokott halászlé mellett.



Ásós Géza cigányvendéglőst nem a halászlevéről ismerjük, de a csülök és pacal mellett egy halászléfesztiválra bizony azzal is készülnie kellett. A fűszereket nem sajnálta belőle, erős, karakteres az alaplé filézett ponttyal.



Kagylóval kiállni a szegedi halkedvelő közönség elé nagy bátorság, de Puskás Lászlónak ez is bejött, az új ízekre vágyó vendégeket elvarázsolta a feketekagyló.



Üdítő, hogy a fesztiválon eddig ismeretlen, soha nem látott, mediterrán halételek is gazdagítják az idei halünnep kínálatát.



Ez eddig hat fogás, 15 még hátravan, de valami azt súgja, a Partfürdőn főző 80 csapat halászlevéből csak néhányat kell csak megkóstolnom, hogy a vállalásom teljesíthető legyen.



Hajrá, főzők! Hajrá, halak! Hajrá, halászlé!

Fokhagymás-paradicsomos feketekagyló