Gasztronómiai sorozatot is indít a Szeged folyóirat

– Furcsa hibrid kiadvány a Szeged folyóirat az első megjelenésétől kezdve – mondta a szerkesztőbizottság keddi bemutatkozásakor Bene Zoltán. A város helytörténeti és kulturális folyóiratának új főszerkesztője mellett a szerkesztők foglaltak helyett: Biernacki Karol, Kocsi Lajos, Marjanucz László, Nátyi Róbert, illetve Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a lapot kiadó Somogyi-könyvtár igazgatója.

Bene Zoltán megjegyezte, tudományos igényű a lap, ugyanakkor nem szeretne kizárólag a tudományos körökön belül mozogni. Nem lehet az a célja, hogy csak a szakma olvassa, mert ismeretterjesztő is kíván maradni. Az sem mellékes, hogy ha az olvasó megérti egy írás minden egyes szavát, attól az még lehet tudományos írás.Érdekes és releváns témákat részesítenek előnyben, és olyanokat is, amiket azért szerepeltetnek, mert jó róluk tudni. Ilyen a szeptemberi számban a dorozsmai helytörténeti gyűjtemény és tájház. Októberben 1956-tal foglalkoznak. Szeretnének egy sorozatot a víz előtti házakról, egy másikat a hónap műtárgyáról és egy harmadikat a Somogyi muzeális kincseiről.Decemberben gasztronómiai sorozat indul a ferencesek gyógynövény-kertészetével. Online-on is elérhető lesz a Szeged (szegedfolyoirat.sk-szeged.hu), de nem lesz teljes az átfedés a kinyomtatott lappal. A főszerkesztő, illetve a szerkesztőbizottság tagjai minden hónap harmadik szerdáján 17 és 18 óra között a Dugonics téri Millenniumi Kávéházban fogadóórát tartanak.