Gátat emeltek, hogy maradjon elég víz a többinek: 40 mázsa halat mentettek ki az evezőspályáról

A horgászszövetség halőreinek önkéntesek, horgászok is segítettek a halak összegyűjtésében.

Fotó: Láda Gáspár

– Ez a munka már péntek óta tartott, mozgatással, tereléssel, a víz leeresztésével, ma hajnalban kezdhettünk hozzá a lehalászáshoz. A halőreink mellett önkéntesek is segítettek mintegy harmincan, horgászok – számolt be lapunknak a nem mindennapi körülmények között végzett munkáról Láda Gáspár, a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke.A Maty-éri olimpiai központot korszerűsítik, ezért volt szükség arra, hogy leeresszék a vizet. A halakat ősszel vagy tavasszal könnyebb lett volna lehalászni, ilyen hőségben könnyen elpusztulhatnak, az év közbeni nemzetközi evezős- és horgászversenyek miatt azonban erre nem volt lehetőség. Miután korábban bebizonyosodott, hogy nem lehet a halakat egyszerűen átterelni egy csatornába, és azon keresztül a gyálaréti holtágakba, valamint, hogy a zömük nem hajlandó elhagyni az élőhelyét ilyen körülmények között, a szövetség azt kérte a beruházótól, a kivitelezőtől és a Nemzeti Sportközpontok vezetőségétől, hogy a tározó építkezés által nem érintett területén épüljön ideiglenes gát. E mögött megfelelő szintű, frissített vízben életben maradnak őszig a halak, amikor kedvezőbbek a feltételek a lehalászáshoz.Az NSK főigazgatója, Kovács Norbert segítségével meg tudtak állapodni az érintettek. A gátak az elmúlt napokban megépültek. A horgászszövetség pedig az azon kívül rekedt halakról most gondoskodott.– Hiába nem akartuk megfogni őket ebben a hőségben, kénytelenek voltunk. Gyorsan kellett dolgozni az iszapban, és végül három fuvarban sikerült átvinni a halakat. Ezzel a munka most lezárul. Nagyon nagy köszönet illeti a résztvevők mellett az Ativizig munkatársait, akik mindenben segítettek. A gátak mögött maradt állományt kétszáz mázsára becsüljük. Ősszel ott folytatjuk a halmentést – tette hozzá.A gyálaréti vizekbe átszállított halak több mint hatvan százaléka ponty.