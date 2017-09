Gazdag koncertévad vár a szimfonikusokra

A bérletes koncertek vendégei többek között Baráti Kristóf hegedűművész, Várdai István gordonkaművész, Görög Enikő és Görög Noémi zongoraművész testvérpár, Cser Ádám, Kocsár Balázs, Kollár Imre és az izraeli Amos Talmon karmesterek. A Fricsay-bérletben Wolf Péter Cine-fónia című darabját mutatják be, a szombati Csokimatiné koncertjére pedig már keresik a Király-König és a Pro Musica Zeneiskola növendékei között keresik a fiatal virtuózokat.

A Szegedi Szimfonikus Zenekar péntek délelőtti évadnyitóján Lukácsházi Győző igazgató és Gyüdi Sándor művészeti vezető ismertette a következő hónapok programját: a Vaszy- és Fricsay-bérlet mellett a Matiné- és a Csokimatiné koncertjeire is készülnek, valamint az öt zenés színházi bemutatóra.Kozma József önkormányzati képviselő köszöntése után a szeptemberi fellépésekről számolt be Lukácsházi Győző: vasárnap az Újpesti Zsinagógában vendégszerepel a zenekar, szeptember 8-án a Nyitány-gálán, másnap pedig a Pesti Vigadóban Benza Georgina jubileumi hangversenyén játszik.A bérletes esték mellett a zenekar három operabemutatóra készülhet az évadban, egy gyermekdarabra és egy operettre, árulta el Gyüdi Sándor színházigazgató. A sevillai borbéllyal indul az operák sora, követi a Carmen, majd Verdi Ernaniját játsszák először Szegeden. A gyerekközönségnek ősszel mutatják be a János vitéz című daljátékot, melyet Toronykőy Attila rendező színesebbé tett a főhős kalandjaival és Petőfi eredetijéből vett narrációkkal. A Bál a Savoyban operettet decembertől láthatják a nézők.Hamarosan megjelenik CD-n Tóth Péter Szent Gellért-oratóriuma, amelyet nyáron rögzítettek – a szimfonikusok következő felvétele Balogh Sándor Ludas Matyija lesz, amelyet maga a szerző fog dirigálni. Balogh az évadzáró Bónusz-koncert karmestere is, ahol egy Koltay Gergellyel közös művét, a Missa de Sacra Corona Hungariae-t vezényli.Az évadot hagyomány szerint az év zenésze nyitotta meg végül: a 25. jubileumát ünneplő szólamvezető, Kálmán Csaba brácsaművész megköszönte kollégáinak az elismerést, és annyi jót kívánt a következő hónapokra, amennyit csak várhat egy zenész.