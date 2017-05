Gazdára talált a családi pizza - ez a héten ez a felhőfotó tetszett nekünk a legjobban!

A második ajándékot is kiosztottuk felhőfotós játékunkon, így egy szerencsés pályázónk a Lucky Pizzéria egy szabadon választható családi pizzájával lett gazdagabb. És most egy különdíjat is kiosztottunk! Ne izguljon, még 7 ajándékot osztunk ki!





Így Németh Tamásnak gratulálunk, ő birkózhat meg a Lucky Pizzéria egy szabadon választható családi pizzájával. Fotó: Németh Tamás Már közel 10 fotó közül kellett kollégáinknak kiválasztani a heti nyertest - nehéz döntés volt, de aÍgygratulálunk, ő birkózhat meg a Viszont egy játékosunk a "Gyíkemberek" égi üzenetét hozta el nekünk, amely osztatlan sikert aratott szerkesztőségünkben, így Nagyné Ková Tündét a La Rosa Pizzéria 4500 forintos kuponjával különdíjban részesítjük. Fotó: Nagyné Kovács Tünde Viszont egy játékosunk a "Gyíkemberek" égi üzenetét hozta el nekünk, amely osztatlan sikert aratott szerkesztőségünkben, ígykülöndíjban részesítjük.

A játék folytatódik, még hét nyeremény vár kiosztásra: a fotókat 9 héten át várjuk a lapcomjatek@lapcom.hu címre. A tárgyba írják bele, hogy "Délmagyarország fotópályázat". Fontos: nevezéseket csak névvel, e-mail címmel és telefonszámmal fogadjuk el.



Sorra érkeztek a fotók a a Classic Cafe Szerb Étterem és Grillkertbe szóló 4000 forintos romantikus vacsorajegyét nyerte. Zsűrink inkább az érzelmekre és a benyomásokra hagyatkozott. (



A részleteket és a szabályokat itt, a nyeremények teljes listáját

A részleteket és a szabályokat itt, a nyeremények teljes listáját