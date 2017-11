Gazdasági partnerek a Selyemút kiindulási pontjáról: élénkül a kínai kapcsolat

Népes kínai delegáció részvételével tartottak szerdán gazdasági fórumot a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában, ahol Nemesi Pál elnök beszélt a gazdasági feladatokról és arról, hogy 24 ezer vállalkozással állnak kapcsolatban, és fontos adatbázissal rendelkeznek. Elmondta, segítik a cégek fejlődését, a piacra jutásukat, kiemelte az innováció fontosságát és a kutatási eredmények átültetését a gyakorlatba. Hangsúlyozta a kamara és az egyetem jó kapcsolatát, és feladataik közül a szakképzés koordinálását emelte ki.Xue Hua, a Shaanxi tartomány kereskedelmi bizottságának elnöke hangsúlyozta kínai találkozását Kakas Bélával, ezt viszonozták most. Beszélt a kínai–magyar kereskedelemről és a testvérmegyei kapcsolatokról, jelezve, hogy mindkettő jelentős fejlődés előtt áll. Megtudtuk, a tartomány fővárosa a Selyemút kiindulási pontja volt egykor. Ő is beszélt a felsőoktatásról, a kutatási bázisról – ebben erősnek számít a térség Kínában. Hangsúlyozta a gépipar fejlettségét a tartományban, és reményét fejezte ki, hogy minél hamarabb sikeres együttműködést építenek ki a magyar vállalkozásokkal.Kakas Béla, a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke rövid időn belül kétszer is volt Kínában, ahol értékes történelmi múlttal, fejlődő városokkal és őszinte emberekkel találkozott. Megismerte az Egy út, egy program szellemiségét – Orbán Viktor miniszterelnök ezt már aláírta. Az államközi szint tehát elindult, a tartományin is tudnak együtt dolgozni, ezután jönnek a városok. – A siker persze a fórumon részt vevő vállalkozókon is múlik – hangsúlyozta az elnök.

Kakas Béla bemutatta a vendégeknek a megyét, nekik új volt, hogy a mezőgazdaságot a napsütéses órák magas száma segíti, valamint bárhol lefúrunk, termálvíz fakad. Térségünkre az élelmiszeripar a jellemző, de húzóágazat a turizmus is. Nagy vonzóerő az egyetem a maga 25 ezer hallgatójával, innovációjával, és itt van már az ELI lézeres központ, amit a vendégek meg is látogattak.

A program részeként még öt előadás hangzott el, kínai, illetve magyar felszólalókkal, majd az esemény megállapodás aláírásával zárult. A CCPIT Shannoni Sub-Council és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megegyezett a kommunikáció javításáról és az információ megosztásáról. A CSMKIK kitért a befektetésekre, a naprakész közbeszerzési és piaci hírekre és a vállalkozási együttműködésre is. Közös fórumok szervezéséről is megállapodtak, és megegyeztek abban, hogy mindkét fél segíti vállalkozásait árucikkcserével, befektetésekkel, szolgáltatásokkal, jogi konzultációval és piackutatással.