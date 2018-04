Gazdit keresett a hivatal a szőrös apróságoknak - Az önkormányzat udvarán fialt le a befogadott német juhász

Gajdos Tibor közterület-felügyelő gondozza a polgármesteri hivatal udvarán vendégeskedő kutyacsaládot.

Fotó: Török János

Kicsit szőrösek, ráadásul nem is túl önállók, mégis mindenki imádja őket.

Fotó: Török János

Az önkormányzat boldogan üzent szerkesztőségünknek!



Kedden délre az összes kutyust sikerült elhelyezni. Az anyuka és két kölyke egy balástyai tanyára kerültek. De jöttek a kutyusokért Sándorfalváról, Makóról és Dorozsmáról is.

A győztesek alig egy hónapja tagjai a közösségnek, kicsit szőrösek, ráadásul nem is túl önállók, mégis mindenki imádja őket.– Március elején szedtem össze egy német juhászkutyát a Fő tér környékén – mesélte Gajdos Tibor közterület-felügyelő. – Nekem is ilyen kutyám van otthon, így különösen szívemen viseltem a mindenkivel barátkozó állat sorsát. Hogy ne kóvályogjon, bevittem a polgármesteri hivatal udvarára.A szuka fotója felkerült a sándorfalvi gazdikeresőre, ahol mindig megtalálják az elcsavargott kutyák gazdáit, ezúttal azonban senki nem jelentkezett érte. Aztán egy nap mindenkit meglepve a kutya lefialt. Azóta nem egy, hanem hét kutyája van a hivatalnak.– Gyönyörű az összes kölyök, már a szemük is kinyílt. Az édesanyjuk pedig tökéletesen gondozza őket – mesélte Gajdos Tibor. A kis család jelenleg a hivatal udvarán, a kazánházban húzza meg magát, hamarosan pedig kapnak egy kennelt. A dolgozók most nem győzik őket babusgatni, de nem sokáig tehették már, lassan ugyanis elkezdtek gazdát keresni a kölyköknek. A hivatalban lehetett jelezni, ha valaki szeretné egyiküket.– Bízunk benne, hogy szerető családhoz kerülnek, ahogyan az anyjuk is. Neki is szeretnénk új otthont találni, ha nálunk nem jelentkezik érte senki, elvisszük a Tappancshoz. Ott talán még nagyobb esélye lesz arra, hogy valaki éppen őt akarja. - Mondták a cikkünk készültekor a kutyák gondozói.